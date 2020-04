Roberto Mosquera: “Sporting Cristal tuvo dos errores históricos, sacar a Markarián a mí” [VIDEO]

Si se habla de Roberto Mosquera se habla de Sporting Cristal. El reconocido DT nacional fue formado en el club rimense y también la defendió las veces que estuvo en el campo de juego. Hoy, pegó la vuelta tras siete años de lejanía.

Es por ello que muchos hinchas de Sporting Cristal esperan ver aquel equipo del 2012 que fue una verdadera “máquina de hacer goles” y alcanzar una nueva estrella, aunque no hay fecha de retorno por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, Mosquera ofreció una entrevista a “7novenos” y detalló dos errores que, para él, terminaron siendo muy perjudiciales para los celestes. Lo contó cuando le preguntaron sobre la no continuidad de Erick Delgado en el arco del Rímac.

“Cristal tuvo dos errores que son históricos, primero sacar a Markarián siendo campeón del fútbol peruano y subcampeón de la Copa Libertadores. Sacarlo fue un error tremendo”, dijo el también extécnico de Binacional.

Luego, agregó lo siguiente: “Y bueno, yo no llegué con él, pero también me fui. No me parecía que estaban actuando bien. Después, me sacan en el 2013. Eso se llama falta de gratitud. Campeones de forma brillante, pero a ellos no les gustó”.

Y es que como se recuerda, la última vez que Sporting Cristal hizo 8 puntos en una Copa Libertadores fue en la edición del 2013, cuando Mosquera era DT. Si bien el equipo tuvo un bajón futbolístico, se mantenía entre los primeros puestos, pero la dirigencia tomó la decisión de cesarlo del cargo.

Ahora, Roberto Mosquera fue buscado tras la salida de Manuel Barreto por malos resultados y sin duda aprovechará estas semanas para seguir instaurando su idea de juego a la plantilla del primer equipo.