Sport Boys: administrador Johan Vásquez descartó aplicar la suspensión perfecta

La paralización de la Liga 1 2020 por la pandemia del Coronavirus fue un duro golpe para los clubes peruanos y en Sport Boys están sufriendo esta crisis a tal punto que existe una deuda de dos meses con los futbolistas.:

Al respecto Johan Vásquez, administrador de Sport Boys, se pronunció de la situación que atraviesa el club porteño y tuvo una decisión bastante convencional: no aplicar la suspensión perfecta de labores.

"Nosotros en el tema económico financiero estábamos bien con el flujo de todo el año, los jugadores cobrando al día... obviamente no nos sobra nada y al llegar esta coyuntura se nos complicó", declaró Vásquez en Negrini Lo Sabe de Ovación.

Acto seguido, el directivo explicó en Sport Boys por qué no cobran desde marzo. "No hemos cancelado en su totalidad a todo el plantel porque nosotros encontramos tres facturas adelantadas, que siguen hasta el día de hoy. Al pararse la economía y el fútbol, las empresas que compran esas facturas que hacen el factoring y sus áreas legales se frenan. No hemos podido hacer la transacción por todo lo que está pasando", agregó.

Por último, Johan Vásquez descartó aplicar la suspensión perfecta en Sport Boys como medida para aliviar los problemas económicos en la institución.

"Nosotros no vamos a hacer la suspensión perfecta, creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Ya hemos mencionado esto a algunos jugadores. A pesar de que, por el bien de la institución, lo podríamos hacer. Pero no porque no lo sentimos bien. Creemos que podemos llegar a un acuerdo", sentenció.