Adán Balbín: "Los ahorros son para cuando uno deje de jugar y no para estos momentos"

En Sport Boys las noticias no mejoran. A días de cumplirse dos meses sin que el plantel pueda recibir sus salarios, existe la opción que en abril, mayo y junio la Administración de Johan Vásquez decida reducir el 35%. Todo un problema sin resolver.

¿Y marzo? Se supo que en Sport Boys esperan que una empresa compre una factura de la televisión para poder cancelar al plantel la deuda de este mes.

Acto seguido, LÍBERO charló días atrás con el defensa Adán Balbín sobre la penosa situación que atraviesa Sport Boys por la pandemia del Coronavirus.

¿Cómo está la situación en Boys?

Es jodida. Ahora es estar en casa por la salud de la familia, pero ya van a salir las necesidades y los ahorros son para cuando uno deje de jugar y no para estos momentos. Hay que ver que pasa, ya son dos meses sin cobrar.

¿Temes que en el club apliquen la suspensión perfecta de labores?

No va a aplica porque un equipo de futbol sigue recibiendo ingresos por televisión que cubre el 70 % de su planilla. Los clubes que están aplicando esta norma es porque se quieren aprovechar del momento. Aparte en este tiempo no hay hay gastos. Por ejemplo en el caso del Boys que tiene un gasto entre canchas, desayunos, concentraciones y otra cosas del día a día de los entrenamientos suman 1000 a 1200 soles diarios. Al mes equivale más de 30 mil soles y esta cantidad no se pagó. Por lo tanto hay forma que nos apliquen la suspensiones de labores.

La última. ¿Qué será de Adán Balbín cuando se retire del fútbol?

Estoy terminando de estudiar el curso de entrenador de menores. Ojalá pueda retirarme en el Boys y después aportar en menores o en las mayores en el club. Tengo contrato hasta el 2021 y la verdad me siento bien. Aún no se si seguiré dos o tres años jugando al fútbol, todo va a depender de mi físico.