Liga 1 2020 y la situaciones económicas de Sport Boys, San Martín, Municipal y Cantolao por el COVID-19

Algunos clubes de la Liga 1 2020 no son ajenos a las complicaciones económicas por el Coronavirus. El Apertura de paralizó previo a la séptima fecha y existe una posibilidad que se reanude en julio.

Sin embargo las situaciones de todos los clubes no son las mismas. Mientras existen instituciones que respaldan a sus planteles y no hacen efecto la reducción de salarios, hay otros que aún no cancelan sus deudas. A continuación LÍBERO hizo un repaso de las actualidades de Sport Boys, Academia Cantolao, San Martín y Deportivo Municipal.

En Sport Boys las noticias no mejoran en tiempos de Coronavirus. La próxima semana se cumplirán dos meses que los futbolistas no cobran sus salarios y por ahora no hay respuestas de la Administración de Johan Vásquez. Incluso LÌBERO pudo conocer que existe la posibilidad que de abril solo se abone el 65%. ¿Y marzo? En la institución chalaca esperan que una empresa compre la factura del dinero entregado de la televisión y cancelarles a los jugadores la deuda. La Agremiación de Futbolistas ya empezó a tomar cartas en el asunto.

En Deportivo Municipal existe el respaldo económico de la dirigencia. En el plantel recibieron sus mensualidades completas de marzo y la próxima semana cobrarán abril. No existirán descuentos. Al respecto Junior Ross, uno de los fichajes del club, agradeció el respaldo de la dirigencia. "La verdad que el apoyo de la directiva es extraordinario. Estamos cobrando y eso dice mucho. Solo queda seguir trabajando", manifestó el habilidoso extremo.

La situación en San Martín también es saludable. Los jugadores sí recibieron puntual sus remuneraciones de marzo y la próxima semana harán lo mismo con abril. No habrá reducción de sueldos como en otros clubes. El gerente deportivo "santo", Álvaro Barco, está trabajando para que al plantel no le falte nada en tiempos de Coronavirus y así cada uno de sus futbolistas se mantengan concentrados con los trabajos en casa.

Finalmente en la Academia Cantolao el panorama no mejoró en este último mes. La directiva decidió reducir los sueldos de abril, mayo y junio de manera intercalada y por ahora los futbolistas no están de acuerdo. LÌBERO supo que aún existen conversaciones y que la suspensión perfecta de labores es una gran posibilidad en la institución del primer puerto del país.