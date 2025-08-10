Alianza Lima y la imponente publicación luego de la victoria de Universitario a Boys: "Deja de..."

Alianza Lima logró un importante triunfo en Ayacucho FC para seguir firme en la lucha por el Torneo Clausura. Sin embargo, su clásico rival, Universitario, hizo lo propio en casa para vencer por la mínima a Sport Boys. Ante este panorama, los blanquiazules sorprendieron con una imponente publicación en horas de la noche del pasado sábado 9 de agosto.

Como se conoce, el cuadro blanquiazul se ha caracterizado por tener sus cuentas muy activas para el gusto de sus fieles seguidores. En esta ocasión, con la victoria en Ayacucho y el triunfo de los cremas, la institución 'victoriana' decidió anunciar una gran novedad a sus hinchas de cara a sus próximos encuentros en la Liga 1 y Liga Femenina.

Con la reciente imagen de Ceppelini y las chicas del primer equipo femenino, Alianza Lima anuncia el 'Combo Blanquiazul' para que adquieran las entradas a los encuentros que tendrán sus escuadras ante Binacional y Biavo. En el caso del primer encuentro, el cotejo se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el otra por la Liga Femenina será en el Estadio Hugo Sotil Yerín en Villa El Salvador.

"¡Vamos por más! Adquiere el Combo Blanquiazul para nuestros próximos partidos. Con Alianza siempre. El corazón blanquiazul nunca deja de luchar", se puede ver en el mensaje y la gráfica que el cuadro de Alianza Lima subió minutos después del triunfo de Universitario en el Torneo Clausura.

Alianza Lima y su publicación a hinchas por redes sociales.

Alianza Lima: así va por el Torneo Clausura 2025

Con su victoria ante Ayacucho FC, Alianza Lima consiguió su segundo triunfo en el Torneo Clausura 2025 y se ubica, parcialmente, en la quinta casillas de la tabla de posiciones con ocho unidades. Los blanquiazul han conseguido sus dos triunfos fuera de casa, pero en Matute han registrado empates. Su primer choque ante Cusco FC fue derrota de 2-0.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

El siguiente partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura será ante ADT de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva. Dicho cotejo se programó para el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 20:00 horas locales.