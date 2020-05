Claudio Pizarro explicó por qué se puso la camiseta de Sporting Cristal [VIDEO]

Claudio Pizarro siempre tendrá algo que contar. El excapitán de la Selección Peruana ya ha vuelto a los entrenamientos del Werder Bremen bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el atacante nacional también ha seguido dando entrevistas para distintos medios deportivos y ahora último, aclaró por qué hay una foto suya posando con la camiseta de Sporting Cristal en redes sociales.

Y es que muchos años atrás, cuando recién comenzaba sus primeros pasos en el fútbol profesional, el ‘Bombardero de los Andes’ aparece vistiendo los colores de uno de los clásicos rivales de Alianza Lima.

“Yo me he visto en esa foto y no me acuerdo cómo ha sido”, declaró Claudio Pizarro al ser preguntado sobre la imagen. Luego, el exjugador del Bayern Múnich agregó lo siguiente: Sí me he puesto la camiseta, pero no sé si era porque había algo en ese momento con Cristal o si me la puse para un partido de ‘fulbito’, no me acuerdo exactamente. Pero sí existe esa foto”, le contó el atacante a Fútbol en América.

Además, el ‘Bombardero de los Andes’ confesó minutos después que los tres grandes del fútbol peruano lo quisieron en algún momento, pero que su hinchaje por Alianza Lima pudo y decidió marcharse a La Victoria.

Cabe mencionar que Claudio Pizarro es uno de los futbolistas peruanos más reconocidos en Europa al haber pasado por equipos como el Chelsea, Bayern Múnich y Colonia. El atacante volvió al Bremen en donde espera salvarlo del descenso una vez se reinicie la Bundesliga tras entrar en para por el coronavirus.