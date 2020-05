Directivo del Deportivo Municipal: "No tenemos esperanzas de que la FPF nos apoye económicamente"

En Deportivo Municipal prefieren no depender de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y solventar ellos mismos sus propios gastos. Por ahora lo están haciendo muy bien y que mejor prueba la actualidad económica del club con los pagos al día en sus salarios.

Por esta razón Alberto Borda, directivo de Deportivo Municipal, aseguró que la FPF no está en condiciones de apoyar económicamente a los clubes.

"Me parece que no, esa ha sido mi percepción. Creo que los clubes no tenemos muchas esperanzas de que la FPF nos apoye económicamente", señaló Borda a 'Toque y Taco' de Ovación.

Asimismo, el dirigente del Deportivo Municipal habló de la reunión que sostuvo las instituciones peruanos con la FPF. "En la reunión de ayer se habló de algunos posibles formatos de campeonato, pero más se tocó el tema de los clubes. Nadie sabe lo que va a pasar, se habló de fechas tentativas pero el país pasa por un momento muy complicado. Se ha hablado de tener otra reunión a fines de mayo y hacer otra evaluación", explicó

"Se habló básicamente que se jugara en Lima, tenemos 8 estadios. Creo que el control de los jugadores sería más fácil pero hay que tomar en cuenta que los equipos de provincia tendrían una desventaja", agregó el dirigente del Deportivo Municipal.

Finalmente, Borda indicó que en el equipo "edil" no existen deudas pese a la pandemia del Coronavirus. "El mes de mayo va a seguir normal, no hay ninguna reducción. Sobre el fútbol femenino se está conversando porque si para jugar el campeonato de primera hay problemas, jugar el torneo femenino lo veo bien difícil", concluyó.