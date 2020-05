Horacio Calcaterra explicó sus motivos para cambiar Universitario por Sporting Cristal.

El nombre de Sporting Cristal pesa en el extranjero. Horacio Calcaterra puede dar fe de ello. Cuando el argentino militaba en las divisiones menores de Rosario Central, 'Calca' ya sentía admiración por aquel club de supo rozar la gloria en la Libertadores 1997 y que siempre daba la cara por el Perú a nivel internacional. Incluso cuando ni pensaba en un futuro en nuestro país, sabía que si se daba la oportunidad la predilección sería por aquella camiseta celeste recurrente en las Copas.

"Yo cuando llegué a Perú, siempre pensé que Cristal era el más grande. En mi país se le conoce mucho, aunque más se le reconoce como Sporting que como Cristal. Siempre quería jugar acá", expresó el volante de 31 años en un directo de Instagram con el club rimense.

Ahora bien, la llegada de Horacio Calcaterra a Sporting Cristal no fue tan rápida ni sencilla como hubiese deseado el futbolista que arribó a nuestro país en el 2011 para defender la camiseta de Unión Comercio.

Y es que los rumores de un interés de Cristal no se trasladó a una oferta concreta y Calcaterra acabó fichando por Universitario al año siguiente. Sin embargo, un encuentro fortuito en un supermercado le devolvió las esperanzas de ser celeste.

"Cuando llego a la U, me encuentro a Mosquera, me comentó que le hubiese encantado que estuviera en el equipo, pero que a final de año ya se vería", reveló Horacio Calcaterra.

Devuelta la ilusión, el volante argentino explicó que le dio largas a una dirigencia de Universitario que quería extender su contrato desde julio. "Estiré para ver si era cierto", precisó 'Calca'.

Al final, la comunicación que tanto esperaba Calcaterra llegó en "noviembre o diciembre". "Michael Debakey me convenció para venir acá aunque ya tenía ganas de ir", afirmó el argentino en referencia a las conversaciones con el dirigente de Sporting Cristal.

"Nunca he dudado de las decisiones que he tomado. Vine con la idea de ayudar y de ir metiéndome de a pocos al equipo. No me arrepiento. Me fue bien", puntualizó Horacio Calcaterra.

El legado de 'Calca'

Desde su llegada en 2013, el volante argentino se ha transformado en un futbolista imprescindible para los distintos comandos técnicos de Sporting Cristal, además de lograr tres títulos nacionales en 2014, 2016 y 2018. Referente y uno de los capitanes de la plantilla, Calcaterra tiene contrato con el club rimense hasta 2022.