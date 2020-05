Horacio Calcaterra reveló las dos veces que estuvo cerca de dejar Sporting Cristal

Sporting Cristal siempre fue un sueño para Horacio Calcaterra. Dos años después de su llegada al fútbol peruano, el volante argentino cumplió su objetivo de ponerse la camiseta que aprendió a admirar desde su natal Argentina. Ahora bien, el mundo no acaba en La Florida y 'Calca' confesó que sí hubieron opciones para dejar al club rimense.

En una entrevista con el Instagram de Sporting Cristal, Calcaterra explicó que las dos veces que lo llamaron desde el extranjero tuvieron un mismo protagonista: el argentino Eduardo Domínguez, entrenador de Huracán en el 2016 y Colón de Santa Fe en el 2018.

La primera se dio después de la Copa Libertadores 2016. Horacio Calcaterra dejó una grata impresión en los dos duelos ante Huracán y hasta se dio el lujo de anotar en el Parque Patricios. No obstante, el interés del 'Globo' no prosperó.

"En 2018 la historia fue distinta. Colón ya quería que firme por ellos.Fui a hablar con los dirigentes de Cristal y me ofrecieron un contrato de cuatro años", contó Calcaterra.

El futbolista de 31 años aseguró que la propuesta de Colón era "muy superior" en lo económico, pero priorizó un contrato de larga duración y la tranquilidad de su familia antes que un mejor sueldo.

"Yo sé que ustedes me quieren, pero no sé qué pueda pasar si ustedes no siguen", le indicó Calcaterra a Carlos Benavides y Alfonso García Miró para, finalmente, llegar a un acuerdo con Sporting Cristal hasta diciembre de 2022.

Horacio Calcaterra debutó a los 19 años con Rosario Central en 2008 y se quedó en dicho club hasta 2010. Al año siguiente, Unión Comercio le abrió las puertas del fútbol peruano, Universitario le dio la oportunidad de jugar en un grande del fútbol peruano y desde el 2013 defiende la camiseta que aprendió a admirar desde chico: la de Sporting Cristal.