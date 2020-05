Selección peruana: Claudio Pizarro directo con Ricardo Gareca “Te creí pensante”

Cuando Claudio Pizarro se refiere a Ricardo Gareca, en sus dilatadas sesiones de catarsis, causa el mismo efecto que forzaba en su controvertible tramo como seleccionado, es decir, divide al país. Apremiado por la pregunta inquisidora del estadista español Míster Chip, relacionada a su perplejidad provocada por su ausencia en la justa mundialista de Rusia 2018, el veterano del Werder Bremen fue el “Bombardero” que conocemos con las heridas todavía sin cicatrizar.

El jugador de Werder Bremen fue claro. “Yo siempre veía a Gareca como un entrenador muy pensante y analítico. Creo que hubiera sido favorable que me lleve al Mundial, quizá habría podido utilizarme en algunos momentos complicados, pero me sorprendió mucho la decisión que tomó. Pensé que habían analizado un poco más a los rivales y las situaciones…”. Punzante y dejando varios metros de tela por cortar, Pizarro también aprovechó el momento para ensayar ciertos conceptos sobre las críticas que le cayeron como dardos envenenados.

“Se dijeron muchas cosas porque tal vez fui el más exitoso, al que le iba mejor en esa época, el que anota muchos goles y el que polarizaba al Perú con alguna declaración. Me imagino que se hablaba de mí por lo que la prensa escribía. Y la gente leía. De alguna manera yo era el punto del foco…”.

¿Faltó algo? Más allá de su aflicción, Pizarro dijo sentirse parte importante de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y, además, se mostró reconfortado por el agradecimiento que ciertos jugadores, entiéndase algunos habituales seleccionados, le profesan por el respaldo recibido por el otrora capitán de los 85 partidos y 20 goles.

Con el corazón partido

Selección peruana: “La gente esperaba que yo sea el salvador y que los lleve al Mundial. Pero había un buen equipo…”.

Alianza Lima: “Sí, lo más probable es que vaya para casa…”, con esa respuesta, Pizarro cerró la opción de volver a Alianza.

Bundesliga: “Lamentablemente me he lesionado. Tengo un pequeño desgarro en el muslo posterior. Me recuperaré en dos o tres semanas”.