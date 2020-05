Percy Olivares: "Mi ilusión era ser como Cueto y por eso aprendí a ser zurdo"

En el programa ESPN FC Perú, Percy Olivares fue protagonista del debate que se dio sobre cuál fue la mejor selección peruana en los mundiales. El exfutbolista, lateral zurdo por muchos años de la "blanquirroja", confesó que para él la selección de 1978 fue la mejor y mostró su predilección por el "Poeta de la zurda". "Particularmente a mí Cueto siempre me sensibilizó y le di rienda suelta a mi ilusión de ser como él", dijo el "Zancudo".

¿Tu recuerdo más vivo de la selección del '78?, le preguntó Erick Osores, conductor del programa ESPN FC, a Percy Olivares que respondió de la siguiente manera: "Cueto y lo sigue siendo. Yo siempre enamorado de Velásquez, de Cubillas, de Chumpitaz, de todos, pero particularmente a mí Cueto siempre me sensibilizó. De hecho, y esto es una anécdota, yo cuando empiezo a patear con la zurda fue porque me enamoré de Cueto".

Acto seguido, y ante la sorpresa de Osores, Peter Arévalo y Julinho, el "Zancudo" agregó un pasaje poco conocido de su carrera futbolística y que fue vital para que sea un lateral izquierdo con amplia trayectoria y calidad.

"Yo soy derecho, ustedes saben. Mentiría si digo que me pasaba horas pateando y practicando con la zurda, yo intentaba siempre jugar como Cueto. Hasta en las 'pichangas', en las prácticas, buscaba jugar siempre con la izquierda y así aprendí. Lo único que hice fue darle rienda suelta a mi ilusión de ser como Cueto y así fue como aprendí", indicó Olivares.

Luego, en otra parte del debate, Percy Olivares contó que "toda esa selección me sensibilizaba. Si hay una selección, de las que yo vi, que yo sentía que podía hacer cosas mucho más grandes que solamente participar en un Mundial era la de '78. Entonces, no exagero, pero hasta el día de hoy me emociona la volante de esa selección. El recuerdo de aquella selección tiene que ver con un fútbol exquisito. No sé si a ese Perú le hubiese ido bien siendo estrátegico en ese momento (Mundial)".