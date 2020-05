Luis Guadalupe y el sentido mensaje a Jefferson Farfán para que se recupere del coronavirus | VIDEO

Jefferson Farfán se contagió del coronavirus y viene siendo sometido a cuidados rigurosos para que supere la pandemia en Rusia. Ante ello, Luis Guadalupe puso de lado las discrepancias con la "Foquita" para enviarle un emotivo mensaje de aliento para que supere la enfermedad.

Luis Guadalupe, manifestó que su familia se encuentra preocupado por la infección que presenta Jefferson Farfán. “Estamos preocupados por la situación que estás viviendo, siempre has demostrado la fortaleza que tienes en los momentos más duros que te ha tocado vivir y ahora más que nunca. Desde acá te deseamos que te puedas recuperar. Siempre has demostrado esa fortaleza, esa fe, esa convicción. Siempre has sacado a relucir lo que tienes adentro un gran corazón”, manifestó emocionado el popular "Cuto" al programa Teledeportes’.

Posteriormente, Guadalupe agregó. “Tenemos mucha confianza en ti y realmente acá en familia vamos a rezar para que puedas superar esta situación tan dura que te tocó vivir. Pero tenemos la certeza que vas a salir adelante y te deseamos que te recuperes pronto y que vuelvas a hacer lo que más te gusta que es jugar al fútbol. Así que desde aquí te mandamos muchas bendiciones y que sigan los éxitos.”, expresó el exjugador de Universitario y Juan Aurich.

De igual manera, Bryan, el hermano de Jefferson Farfán también le envió un mensaje de aliento. “Vas a salir airoso de este momento, sabes que se te estima. Espero que pase esto rápido y nos volvamos a encontrar en la casa de la abuela para compartir con la familia con mis tíos con mi papá. Tranquilo que todo va a ir bien, después de cada noche siempre sale el sol hermano. Ya vas a regresar pronto a las canchas para darnos esas alegrías tan grandes que nos has dado a la familia”, mencionó.