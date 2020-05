José Carlos Fernández: "Si me llaman de Alianza Lima voy corriendo"

El gran amor nunca se olvida. José Carlos Fernández, aquel cuyas mejores noches las vivió con una camiseta blanquiazul, se resiste a dejar ir a aquel gran amor que no le ha vuelto a abrir las puertas de Matute aunque viva un momento de completa madurez en Trujillo.

"Si me llaman de Alianza Lima, no lo voy a dudar", aseguró 'Zlatan' cuando desde ESPN le preguntaron por el club en el que ansía una tercera etapa para ponerle broche de oro a su carrera.

Eso sí, el delantero de 37 años aclaró que se vive un momento especial en Mannucci. "Estoy cómodo, en mi tierra, en el club al cual iba a ver de chiquito, en compañía de mi familia. Estoy en una etapa de mi carrera en la que disfrutando bastante donde estoy", afirmó.

Ahora bien, aquello no significó que Fernández no reafirmara su deseo de volver a ser blanquiazul. "El corazón siempre jala un poquito", soltó con una ligera sonrisa, la misma de aquel que no cree que todo haya acabado con su gran amor.

José Carlos Fernández vivió dos etapas en Alianza Lima con mejor final que inicio. Las dos se vieron interrumpidas por una salida al extranjero y ambas experiencias posteriores acabaron en una lesión de gravedad, tanto en Deportivo Quito como Argentinos Juniors. De la primera salió bien librado, de la segunda vino su declive futbolístico.

Durante su primera etapa (2009-10) en Alianza Lima, 'Zlatan' anotó 17 partidos en 59 juegos y fue la Copa Libertadores 2010 su gran vitrina al extranjero. Entre 2011 y 2012 José Carlos anotó 10 tantos en 23 partidos y abandonó Matute por deudas.

Tras anotar cinco tantos en 13 juegos con Mannucci en el 2019, José Carlos Fernández no ha tenido el arranque esperado: ningún gol en cinco juegos y apenas uno de ellos como titular.

