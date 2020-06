Universitario y el impedimento de las sedes cremas para cumplir con el protocolo de sanidad

El tiempo apremia y en Universitario no pueden esperar más para tener listo el 100% del protocolo que confeccionó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) bajo la estricta ordenanza del Ministerio de Salud.

Esta semana será clave, pero existe un problema que la administración de Carlos Moreno lo debe resolver lo más pronto posible para el reinicio de la Liga 1 2020 y tiene que ver con las sedes del club.

Si bien en estos momentos Moreno y su gente están a cargo de Universitario, aún no pueden tomar el control total de Campo Mar, el Monumental y el “Lolo” Fernández debido a que la administración saliente no entrega las sedes, por lo que por ahora será difícil darle seguridad al plantel en los entrenamientos presenciales a partir de julio y también al arribo a Lima de Gregorio Pérez.

“Si la ex administración no entrega las sedes, el primer equipo de la ‘U’ no tendrá donde entrenar ni dónde jugar. Si quieren seguir discutiendo su permanencia que lo hagan, pero sin afectar el trabajo del equipo”, comentó a LÍBERO el gerente deportivo merengue Francisco Gonzáles.

Como es de conocimiento, el “Maestro” ya advirtió que no regresará al país si no se dan las condiciones necesarias para cuidar su salud. Además, expuso que el fútbol peruano no debería reiniciarse ni en dos meses por la cantidad de infectados y fallecidos en Perú.



“Quizás podríamos conseguir otro lugar de entrenamiento, pero esto sería sólo campos, por lo que la preparación sería incompleta”, concluyó el directivo Gonzáles. Se viene una semana clave para el club crema.

La logística de la “U”

-Entreno. En la “U” tienen previstos reiniciar las prácticas presenciales el 1 de julio, después de la larga cuarentena.

-Campo Mar. Tiene tres canchas y, además de la “U”, podría ser sede de entrenamientos de clubes de provincias.

-Monumental. Cuenta con los espacios necesarios para un doblete o triplete si la FPF lo determina así.