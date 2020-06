Presidente de ADFP: "Médicos de los clubes no recomiendan el reinicio de la Liga 1"

Tal cual afirmara el doctor de Sport Boys Luis Cotillo, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) mostró su rechazo a la futura vuelta de la Liga 1 debido a la crisis sanitaria que se vive en nuestro país y, principalmente, la ciudad que albergará el reinicio del campeonato.

En ese sentido, Óscar Romero justificó su opinión en la reunión del pasado 30 de mayo con los doctores de los clubes de la Liga 1 y lamentó que se desconozca hasta la fecha el protocolo presentado por la FPF al Minsa, peor aun cuando es de una extensión muy corta a la realizada por el gremio médico (14 frente a 76 páginas) y menos se haya tomado en cuenta la realidad de cada institución.

"No tenemos el protocolo para ver cómo se ejecutará. Escuché que el señor Agustín Lozano va a tener una reunión con los presidentes de los clubes. Nuestro pedido es que también llame a los médicos porque son los especialistas que verán cómo aplicar el protocolo", especificó el presidente de la ADFP a Radio Ovación.

Ahora bien, a diferencia de Luis Cotillo, Óscar Romero consideró que más allá de los gastos por las pruebas de descarte por COVID-19, transporte, alojamiento y logísticos, se encuentra el tema sanitario. "Estamos viendo que día a día los contagios no disminuyen y son mayores. Lima es la región más infectada", precisó.

"Van a decir que logísticamente Lima puede responder ante cualquier contagio, pero estamos viendo cómo se están desbordando los hospitales y las clínicas. Se especula con los costos del oxígeno, de las medicinas... ¿estamos listos para regresar? Me parece que todavía", abundó.

En ese sentido, el mandamás de la ADFP volvió a incidir que Lima no se encuentra preparada para el reinicio de la Liga 1. "El sistema de salud no está preparado. ¿Acaso hay seguros para Covid-19? No hay. Entrevisten a los médicos de los clubes para si ver si están listos o preparados. Ellos son la primera línea de prevención en los equipos", sentenció.

Las cuatro fases para la vuelta de la Liga 1

Durante su mensaje presidencial, Martín Vizcarra anunció la vuelta de la Liga 1 mediante un cronograma configurado en cuatro fases y con los partidos a puertas cerradas.

-Acondicionamiento físico individual por 28 días

-Entrenamiento técnico individual

-Trabajo en equipo con las restricciones del caso

-Competición regulada