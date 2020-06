Miguel Cevasco reveló que Ricardo Gareca lo bautizó como 'Gladiador' por su nuevo estado físico

El estado físico del ex jugador de Universitario de Deportes, Miguel Cevasco, ha sufrido un cambio de 180 grados. Dejó atrás las labores defensivas para ahora dedicarse al rubro de las pesas: se desempeña como coach deportivo.

Este hecho no pasó desapercibido para el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. Sucede que el 'Tigre' y el ex volante coincidieron en tienda crema: sería pieza fundamental para obtener el título del Torneo Apertura 2008.

En entrevista con La República, el 'Candado' reveló que el estratega de la 'Bicolor' no lo reconoció en un primer momento, sin embargo, luego de verlo detenidamente, pudo reconocer al ex centrocampista: allí fue donde recibió el bautizo como 'Gladiador'.

“Me gustaba entrenar, hacer pesas, suplementarme, pero no podía meterme de lleno, sino hacía trabajos para futbolista porque no puedes crecer mucho por el tema de que te vuelves pesado. Si yo hubiera tenido la información que tengo ahora cuando jugaba me hubiera ido mejor", expresó Cevasco.

"Ahora veo que los chicos se están cuidando, tienen nutricionistas, los clubes le toman interés, o cuando recibía información de un nutricionista y lo que debíamos comer no le dábamos importancia. Ahora yo me pongo a pensar ‘yo comía muy mal’ cuando jugaba fútbol”. agregó.

Su buen desempeño en Universitario le permitió ser fichado por el equipo israelí Hapoel Kiriat Shmona. Contó que el día de entrenamiento escuchó el estallido de una bomba: por aquel entonces se desarrollaba el conflicto en la franja de Ganza.

“A la semana que yo llego cae una bomba en la zona de desierto de la ciudad donde estaba. Justo había ese problema con Gaza, yo vivía en la frontera con Líbano, en el norte. Yo me asusté muchísimo, pensé que se iba a suspender todo el campeonato, sin embargo, el entrenamiento de la mañana se pasó para la tarde, ellos ya estaban acostumbrados a ese tema”, detalló.

Finalmente, reveló que no ha tenido ningún acercamiento con programas reality. “No he tenido ningún acercamiento con ninguno de los programas reality, pero tampoco voy a decir que es algo malo, que no lo haría porque uno nunca sabe, no pasa por mi cabeza eso. Además, no creo (que me llamen) por el tema de la edad, porque ahí hay muchos chicos jóvenes”, concluyó.