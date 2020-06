Jeickson Reyes sobre situación de Binacional: "Queremos que la FPF intervenga"

La situación en Binacional no da para más: los jugadores están cansados de los modos de una dirigencia que solo quiso imponer condiciones, mas no negociar nunca una rebaja salarial. En ese sentido, aparecida la oportunidad, la directiva envió a la suspensión perfecta al plantel campeón del fúbol peruano.

Ahora bien, si aquello no fuera poco, está la parte deportiva. El reinicio de los entrenamientos está pactado para el próximo 22 de mayo y una semana antes el inicio de las pruebas de descarte por COVID-19. Mientras algunos equipos ya entrenan o sus jugadores ya se están volviendo hacia la ciudades de sus clubes, la incertidumbre es total en Binacional.

"El club no sabe nada de nosotros ni de nuestra familia. No recibimos llamada de ninguno de ellos. No sabemos si los entrenamientos van a ser en Juliaca o Lima", expresó Jeickson Reyes en una conferencia de prensa vía Zoom.

En ese sentido, el lateral izquierdo de Binacional pidió a la Federación Peruana de Fútbol ver el caso del vigente campeón de la Liga 1. "Nosotros queremos que interceda la FPF, que se ponga en contacto con nosotros, estamos preocupados por saber cómo será el inicio del campeonato", expresó Reyes ante la nula comunicación de la dirigencia.

Ahora bien, en esa misma línea, Jeickson Reyes pidió la intervención de la FPF ante una dirigencia rebosante de dinero por los logros deportivos, pero que tiene impagos a sus jugadores. "Cómo la dirigencia va a decir que el 45% de nuestro sueldo era por taquillas. No sé si Licencias puede permitir eso. Queremos que intervenga el Ministerio de Trabajo y Sunafil", sentenció.

El futuro del plantel

El futbolista de 32 años lamentó las actitudes de la dirigencia de Binacional para con sus compañeros: "Ellos tratan de hacernos ver como si nosotros no fuésemos empáticos, ellos deben recordar que hemos resignado un mes de nuestro sueldo". En ese sentido, Jeickson Reyes no dudó ni un segundo para asegurar que "el que tenga la opción irse, lo va a hacer".