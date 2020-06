El deseo de Manuel Heredia: "Me gustaría volver a Alianza Lima"

El arquero Manuel Heredia recordó su paso por Alianza Lima (2013 y 2014) y señaló que le gustaría volver al equipo blanquiazul para terminar su carrera.

"Mi recuerdo más lindo en Alianza Lima fue ganar la Copa del Inca en 2014", comentó con gran entusiasmo el portero de Carlos A. Mannucci a 'Gol Perú'.

"Fue un partido muy vibrante y para la anécdota, la gente lo celebró de una manera muy especial. Me gustaría volver porque no me fui por bajo rendimiento, sino por lesiones", agregó Manuel Heredia.

En otro momento, el arquero de Carlos A. Mannucci habló del reinicio de la Liga 1 2020 en Lima. "Para mí era más viable un campeonato regional, pero si hay que jugarlo en Lima hay que acatarlo", apuntó.

Por último, Manuel Heredia se refirió a la Selección Peruana. "Lo que dijo Gareca de tomar más en cuenta a los jugadores locales por lo que se vive ahorita lo tomé con mucha ilusión. Por las circunstancias de la carrera y algunas lesiones no me permitieron volver a seguir siendo convocado a la selección", concluyó el guardameta de 34 años.