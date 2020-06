Claudio Pizarro sobre Alianza Lima: “Cuando llegue el momento y si se da, lo diré” [VIDEO]

Claudio Pizarro es uno de los peruanos más ganadores que han pasado por Europa. El destacado delantero ha pasado por varios equipos importantes del ‘Viejo Continente’ y ganó prácticamente todo cuando estuvo en el Bayern Múnich.

Hoy en el Werder Bremen, más allá de no poder estar bien físicamente, el atacante espera que su club logre mantener la categoría. Sin embargo, en una reciente entrevista con ESPN Perú, volvió a tocar el tema de si regresará a o no a Alianza Lima.

“Te voy a contestar eso y lo he dicho muchas veces. No digo que no voy a jugar en Alianza Lima porque no sé si en algún momento, más adelante, el cuerpo todavía esté con ganas y pueda ser que me motive o sienta la necesidad, pero sí tengo claro que ahora me voy a retirar del fútbol y que no quiero jugar más”, declaró Pizarro.

Luego, el ‘Bombardero de los Andes’ agregó lo siguiente: “No es que no quiera, obviamente; pero ya es suficiente de alguna manera. Lo que vaya a pasar más adelante, lo veré en su momento. Por eso es que no digo que no voy a jugar en Alianza”.

Por último, Claudio Pizarro dejó en claro que, si se da, lo dirá sin problema alguno. “Cuando llegue el momento y crea que ya lo pueda decir porque sienta que no va a pasar, lo voy a decir”, contó el también exjugador del Chelsea.

Como se recuerda, Claudio Pizarro y el Werder Bremen atraviesan un momento difícil en la Bundesliga. Si los ‘Lagartos’ no ganan en estas últimas fechas, jugarán la próxima temporada en la Segunda División de Alemania.