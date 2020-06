Liga 1 Movistar: la realidad de los clubes antes del reinicio del torneo Apertura

Jorge Vidal

Exdirectivo de Universitario y máster en Negocios y Administración de fútbol

El Ministerio de Salud (MINSA) aprobó el protocolo para la vuelta del fútbol profesional y los presidentes de los clubes se reunieron el pasado lunes con la FPF, encabezada por su presidente, a fin de debatir y definir el formato del torneo, fechas de inicio y de entrenamientos entre otros, con el objetivo de dejar todo listo para el reinicio del campeonato.

Sin embargo, a pesar de haber sido una reunión participativa en las que cada uno expresó sus puntos de vista y se tomaron decisiones de manera, supuestamente, consensuada, los representantes de algunos clubes en los últimos días se han manifestado públicamente con discursos muy similares: “No tenemos plata, queremos nos paguen el hospedaje, los traslados, entre otros”.

Como dice el dicho: “El que no llora no mama”. Técnicamente aquello no es ningún sustento.

¿Cuál es el principal ingreso de los clubes de fútbol de la liga 1?

La respuesta la sabemos todos, el pago por derechos de transmisión, y…. este pago se ha suspendido? La respuesta es NO, incluso los clubes han emitido sendos comunicados agradeciendo al Consorcio del fútbol por su compromiso y por seguir pagando a pesar de que pudieron haber realizado la suspensión del contrato, no obstante, no lo hicieron, sin embargo, algunos clubes a pesar de ello, sí realizaron la suspensión perfecta de los contratos de sus trabajadores y jugadores.

Sigamos. Para todos los clubes del fútbol peruano, salvo para los 3 denominados grandes, los ingresos por TV. representan un 80% si no es más de sus ingresos, ya que los ingresos por patrocinios son mínimos por no decir casi nulos y las taquillas les dan muchas veces resultados negativos, salvo cuando juegan con alguno de los tres grandes.

Entonces si los clubes no han visto mermada su principal fuente de ingresos, y además varios han reducido sus planillas, otros han suspendido los contratos laborales, no han generado gastos durante 3 meses en entrenamientos ni concentraciones, ni viajes, ni medicamentos, entre otros.

Además la federación los exoneró del 10% que le corresponde por los derechos de transmisión, además la ADFP y la Conmebol definieron un fondo para ser repartido. Entonces, cómo dicen estar casi quebrados. Quebrados y complicadísimos están aquellos peruanos que viven del día a día y sus ingresos se han ido a cero, el sector hotelero y los restaurantes que tuvieron que cerrar completamente sus operaciones y sus ingresos son nulos, pero los clubes de fútbol profesional, obviamente como todas las industrias están golpeados, pero es una de las industrias que menos difícil la han tenido y la tienen.

En mi opinión, están cumpliendo con el dicho ¡el que no llora no mama!

Estamos en una situación de emergencia, en una situación de excepción, en donde todos los clubes deben dejar de lado sus propios intereses y en algunos casos los intereses políticos y de figuración de sus directivos y velar por los intereses del fútbol peruano, incluso alguno mencionaba con retirarse si no se juega en su ciudad.

Si bien es cierto varios clubes tendrán que perder la localía, lo cual podrían indicar es una desventaja, lo cierto es que dadas las circunstancia no existe otra posibilidad por que por encima de supuestas ventajas o desventajas, debe primar el cuidado de la salud y la vida de las personas que hacen que el fútbol sea posible.

En mi criterio, si bien es cierto esta modalidad de excepción del torneo dada la pandemia trae nuevos gastos, también reduce otros. Cada club presenta sus presupuestos a la comisión de licencias de la FPF por lo que considero que todos los clubes deben de volver a presentar sus nuevos presupuestos en función del nuevo formato del torneo y ahí, de manera técnica, sacar conclusiones.

El fútbol debe volver y todos deben de poner de su parte, los dirigentes y gerentes deben poner al máximo su creatividad y conocimiento, dejando de lado, reitero, las ambiciones personales y en algunos casos las ambiciones políticas de sus dirigentes.

Otro sí Digo: La propuesta de algunos clubes de reducir la bolsa de minutos, sería atentar contra el trabajo del desarrollo del fútbol peruano, máxime habiéndose suspendido el torneo de reserva.