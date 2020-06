¡Atención, Alianza! Jairo Concha seguirá en la San Martín, según Álvaro Barco

Jairo Concha es uno de los jugadores que adquirió Alianza Lima a inicios de año. Compró el 50 % de su pase a la San Martín y lo cedió hasta fin de año. Sin embargo, en los últimos días se especula la opción de ser parte del equipo de Mario Solas para ocupar el lugar de Jean Deza.

Ante ello, el gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, aseguró que Jairo Concha está decido a la San Martín hasta el 31 de diciembre y cualquier cambio, se tiene que conversar.

"La situación legal de Jairo Concha con nosotros es que Alianza nos lo ha cedido hasta el 31 de diciembre de este año. Si bien es cierto nosotros tenemos el 50 por ciento del pase, ellos a fin de año van a poder contar con él pero cualquier operación en este momento tendría que San Martín aceptarla. Nosotros queremos contar con Jairo y vamos a contar con él hasta el 31 de diciembre", aseguró a Radio Ovación.

Respecto a la reunión de clubes con la FPF, dijo. "El problema ha sido que en la última reunión, a la que no pude asistir, muchas cosas no quedaron firmes, quedaron muchos cabos sueltos. Nadie entendió y no hubo una conversación fluida en la cual las explicaciones hubieran podido quedar firmes, incluso hay un tema sumamente importante que debió ser comprometido en el inicio de las negociaciones, que es un tema vinculante que va entre la Federación y los clubes que es el tema de la televisión", expresó.

Luego agregó. "La Federación no quiere conversar con la televisión y se puede generar un conflicto muy serio con los contratos, es algo que tiene que ver la Federación pero por un tema personal no quiere conversar".

Alianza Lima anunció de manera oficial que Jean Deza no seguirá en el club [FOTO]

Es oficial. A través de un comunicado en sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la decisión de no seguir contando con Jean Deza para lo que resta de la temporada. La decisión fue tomada tras las constantes indisciplinas en las que incurrió el jugador durante las anteriores semanas.

“El Club Alianza Lima comunica que, a partir de la fecha, el futbolista Jean Carlos Francisco Deza Sánchez ya no forma parte de la institución por haber incurrido en la falta grave de incumplimiento de sus obligaciones de trabajo”, inicia el comunicado.

“El jugador Jean Deza quebrantó la buena fe laboral e inobservó el Reglamento Interno de Trabajo del Club Alianza Lima, según se pudo constatar en imágenes emitidas en señal de televisión abierta el pasado 9 de marzo. Tal acción causó un gran prejuicio a la imagen de la institución”, agregaron.

Como se recuerda, Jean Deza fue captado por las cámaras del programa Magaly TV: La Firme hasta en tres ocasiones quebrantando los horarios ideales para un futbolista profesional. Incluso el propio Pablo Bengoechea, cuando aún era entrenador de Alianza Lima, defendió al futbolista durante una conferencia de prensa a inicios de año.

Esta radical decisión ya había trascendido en los medios el pasado viernes, sin embargo, este pronunciamiento oficial del club busca sentar una base con el resto del plantel respecto a los valores que Alianza busca fomentar en un futuro al corto y largo plazo.

“El Club Alianza Lima considera de vital importancia participar en la formación de buenos ciudadanos en nuestro país. Por ello, los jugadores que defienden la camiseta blanquiazul deben mostrar compromiso y disciplina, además de servir de ejemplo a la sociedad”, sentenciaron.