Raúl Ruidíaz sobre Claudio Pizarro: "Su carrera ha sido espectacular" [VIDEO]

La carrera de Claudio Pizarro está llegando a su fin y Raúl Ruidíaz no podía estar ajeno al inminente retiro de uno de los grandes embajadores de Perú en el mundo. En una entrevista con ESPN FC, el delantero del Seattle Sounders llenó de elogios al segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga.

"La carrera que ha hecho Claudio Pizarro es espectacular y admirable para todos. Ser goleador en una de las liga más complicadas y lo que él ha logrado es increíble. Llegar a los 42 años así genera una admiración total por todo lo que hizo en su carrera", señaló Ruidíaz.

Aunque su carrera ha sido esplendoroso a nivel de clubes, a Claudio Pizarro siempre le pesará su escaso aporte goleador con la Selección Peruana en el sentir de algunos hinchas y todavía más las odiosas comparaciones con Paolo Guerrero, el goleador que hizo posible la clasificación del equipo de todos al Mundial Rusia 2018.

Ahora bien, Raúl Ruidíaz -otro goleador acostumbrado a las críticas- fue certero sobre la opinión de los detractores de Pizarro. "Claudio ni le debe preocuparle eso (críticas). Cualquier persona quisiera estar en su lugar. Yo tampoco trato de hacer caso a las críticas, de lo que hablen los demás, ni me molesto, solo trato de hacer las cosas bien", zanjó.

Raúl Ruidíaz sobre Paolo Guerrero

A propósito de las críticas, el goleador del Seattle Sounders aclaró que no se deja influenciar por aquellos que consideran que no está para reemplazar al "9" de la Selección Peruana. "Te mentiría si te digo que me afecta escuchar comentarios así, no me afecta en lo personal y tampoco me minimiza. Creo que uno debe sentirse seguro de lo que es, de lo que ha logrado", aseguró.

En ese sentido, Raúl Ruidíaz expuso la madurez alcanzada tras una etapa en que las críticas lo golpeaban fuerte. "He crecido bastante, uno de los aspectos es como no dejo que me afecten los comentario de las personas. Cuando era joven me afectaba e incluso te podía minimizar, pero hoy esas cosas me hacen más fuerte", indicó.

"Al final, son personas que ni conozco, no suman en mi vida y no me importan. Maduré en no preocuparme por las personas y hacer lo mío. Ahora logré consolidarme, logré jugar de titular en todos los partidos, en el extranjero. he crecido mucho futbolísticamente", sentenció.