Sport Boys y la explicación del médico sobre el retraso de las pruebas rápidas

Sport Boys tenía previsto reiniciar los entrenamientos este jueves 2 de julio, sin embargo la falta de logística de la FPF con los laboratorios para la realización de las pruebas rápidas del COVID-19 retrasaron los trabajos individuales en el estadio Facundo Ramírez de Ventanilla.

"Boys quería arrancar los entrenamientos mañana (miércoles 1 de julio), pero no todos los jugadores y auxiliares pasaron las pruebas rápidas. Solo el 60% llegó a hacerse los exámenes con sus familiares en el local del club en San Miguel. El resto será mañana o el viernes", arrancó el médico de Sport Boys, Luis Cotillo.

"El protocolo dice que si los familiares de los futbolistas o del comando técnico no pasan las pruebas rápidas no pueden reiniciar los entrenamientos. Toca esperar que en la FPF se pongan de acuerdo y habiliten los laboratorios a tiempo o que vayan a nuestras casas para hacernos las pruebas", agregó el galeno de Sport Boys.

Asimismo, Luis Cotillo mostró su preocupación sobre la posibilidad que los futbolistas de la Liga 1 2020 vuelvan a salir positivos en las pruebas rápidas. ¿Se retrasará el reinicio del Apertura?

"La curva o meseta todavía no se da. Hay que tener cuidado con el rebrote del COVID-19. En nuestro país con la situación que estamos hay que tener todo previsto, pero lamentablemente Perú no está preparado para el rebote, nos liquida. Ojalá que en las pruebas rápidas no arrojen más positivos porque ahí sería peor. Cualquier cosa puede pasar", explicó el doctor de Sport Boys.

En otro momento, Cotillo reveló que solicitó a la FPF la contratación de epidemiólogos e infectólogos para los clubes de la Liga 1 2020. "En estos momentos es necesario tener especializados de la salud y no conformarnos con los fisioterapeutas. A nosotros nos tienen que ayudar. Podemos controlar las lesiones musculares, por ahí un golpe, pero en esta pandemia habrán otros tipos de lesiones. Hay que tener en cuenta este detalle. En la FPF hay un epidemiólogo pero no alcanza. Solo es uno. Todos los clubes deben tener", señaló.

Por último, el médico de Sport Boys criticó a los especializados de la salud que no cuentan con un título profesional. "Algunos extranjeros que son masajistas y quinesiólogos trabajan en los clubes y en la FPF sin un título y afirman que son fisioterapeutas profesionales. No estoy de acuerdo. Le quitan espacio a un peruano que se mata por un conseguir un cartón, luchando años de años con estudios, aprendizajes. Por ejemplo el mexicano Rubén Guerrero que trabaja en la FPF, también tenemos el caso del argentino Fernando Gilardi de Cristal. Solo por ser extranjeros consiguen un trabajo. Mal", concluyó.