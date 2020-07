Del Solar sobre Universitario: "Seguiré siendo hincha así lloren los de la barra"

La relación de los hinchas de Universitario y José Guillermo del Solar está quebrajada. En su etapa como futbolista, 'Chemo' se identificó con la camiseta del cuadro estudiantil y gracias a su entrega, goles y títulos se ganó el respeto de los fanáticos.

Sin embargo, ese cariño se transformó en controversia, cuando Del Solar decidió aceptar la oferta de Sporting Cristal. El estratega habló sobre la inauguración del Estadio Monumental, que este jueves 2 de julio cumplió 20 años, y su vivencia en el Lolo Fernández.

"Los recuerdos más bonitos que tengo yo, con respecto a Universitario, siempre han sido en mi niñez, cuando yo estuve en los calichines, infantiles, juveniles, después a la U y hasta la reserva llegué, de ahí me fui al San Agustín y de ahí regresé al primer equipo. Siempre fueron esos años y estaban ligados a Lolo Fernández, el Monumental no existía en ese momento", habló el entrenador de Vallejo a Capital.

"Luego en el año 2000 nos mudamos al Monumental, yo ya estaba en Perú, acaba de llegar a la 'U' nuevamente. La verdad que los recuerdos son maravillosos, un estadio espectacular, donde ahí celebramos el tricampeonato en el 2000 y nosotros ya jugábamos habitualmente en el Monumental”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre los problemas administrativos, José Guillermo Del Solar no quiso emitir una opinión. El exestratega de la Selección Peruana se explicó que sigue siendo hincha de Universitario a pesar de los problemas con la barra y se siente contento por su paso en Sporting Cristal.

"Voy a seguir siendo hincha de la ‘U’ así hayan pataleado, llorado los de la barra y los otros por el hecho de haber sido entrenador de Sporting Cristal, que por cierto no me arrepiento. He estado dos veces en Cristal y es un club espectacular, no tengo porqué mentir. Me trataron increíble y le tengo mucho cariño, pero soy hincha de la ‘U’ así lloren, pataleen, y sinceramente, mi etapa en Universitario pasó y se terminó".