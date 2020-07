Alianza Lima: todo sobre el inicio de las prácticas y la llegada del chileno Patricio Rubio

Que suenen los tambores en Alianza Lima porque hoy el ambiente estará movido por el inicio de los entrenamientos individuales con la presencia estelar de Mario Salas y la muy probable contratación del último refuerzo. Hablamos del chileno Patricio Rubio.

Tras algunos días de tardanza por problemas logísticos con la FPF, el equipo de Alianza Lima podrá trabajar en el Esther Grande de Bentín.

Los futbolistas fueron citados a primera hora en tres grupos, como corresponde, para respetar el protocolo y serán recibidos por el “Comandante” Salas junto a su cuerpo técnico, que ya cumplió con la cuarentena obligatoria por haber arribado al país el pasado 18 de junio.



Carlos Ascues solo podrá ser parte del entrenamiento siempre y cuando hoy reciba los resultados negativos de las pruebas moleculares del Covid-19. Federico Rodríguez y Alexi Gómez comandarán el primer grupo junto a los capitanes Rinaldo Cruzado y Leao Butrón.



De otro lado, LÍBERO conoció que la directiva de Alianza Lima llegó a un acuerdo con el chileno Patricio Rubio para ser el último refuerzo y en las próximas horas se definirá la fecha de su llegada.



En Alianza Lima esperan que esta vez la operación se cierre con la firma de contrato por año y medio (hasta el 2021) y no suceda otro desplante como lo del argentino Jonathan Herrera.

El entrenamiento de hoy en Bentín

PROTOCOLO: Los primeros entrenamientos en Bentín serán divididos por tres grupos (8:30 am, 9:30 am y 10:30 am).

TRABAJOS: Hoy Salas hará 20 minutos de fútbol en espacio reducido con el propósito de conocer al plantel y soltar las piernas.