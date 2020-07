Pinto llora de emoción tras recordar el día que recibió la camiseta de Alianza en Brasil 2014

Jorge Luis Pinto lleva a Alianza Lima en el corazón. El estratega no puede evitar emocionarse cuando recuerda su paso por el cuadro blanquiazul y siempre mostró su deseo de regresar a Matute. Una escena que lo marcó ocurrió en el Mundial Brasil 2014, cuando el entrenador dirigía a Costa Rica y un hincha íntimo le lanzó la camiseta victoriana.

El colombiano estaba festejando la clasificación de su equipo, Costa Rica, a los cuartos de final del Mundial. Un fanático lanzó la camiseta de Alianza Lima a Pinto, el entrenador agarró- emocionado- la indumentaria y lo mostró a la tribuna. Los hinchas aplaudieron el gesto.

"Esa foto en que estoy con la camiseta, es de un hincha de Alianza que aparece apenas termina el partido ante Grecia en el Mundial. Entonces (el hincha) estaba en el borde de la tribuna, yo paso y me dice ‘Jorge Luis’, y me tira la camiseta, la levanto y me dice bésela (se le quiebra la voz)", indicó Pinto en una entrevista vía Instagram con el periodista deportivo colombiano Alex Ramírez.

"Fue impactante, es un momento de esos que aparecen, es extraño esto de un hombre como aparece aquí y me tira preciso la camiseta de Alianza. Fue un lindo instante de mi vida”, agregó el entrenador, visiblemente emocionado.

El estratega recordó su paso por Alianza y señaló que lleva al equipo en su corazón. “Fue un proceso extraordinario, un proceso difícil, muy duro, en un equipo atrevido, de esos equipos calientes, el mejor del Perú. Llevaba 18 años sin ser campeón y felizmente ese año hicimos una campaña fuera de serie, ganamos el primer torneo y ganamos el segundo, no hubo final, no hubo nada, un éxito total”.