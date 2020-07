Beto da Silva: "Tengo una revancha conmigo mismo"

Los años no pasan en vano. Beto da Silva apenas tiene 23 años, pero parece que cargase más a su espalda. Desde su salida del fútbol peruano en el 2016, el canterano de Sporting Cristal pasó por Jong PSV, Gremio, Argentinos Juniors, Tigres, Lobos BUAP y Deportivo La Coruña, sin la posibilidad de consolidar en ni uno por culpa de las lesiones y su propia irregularidad.

Cuatro años después, Alianza Lima apostó fuerte por un jugador que tiene buenas expectativas para lo que resta de 2020 y por, de una vez, triunfar en el deporte que le apasiona tras varios años dando tumbos.

"Estoy trabajando, me veo cuajando, siendo protagonista. Tenemos un equipo muy competitivo, estamos en un gran club, creo que va a ser un año para nosotros", señaló Da Silva en una entrevista con 'Las Voces del Fútbol'.

En ese sentido, el exjugador de La Coruña no negó que su carrera no ha ido como él hubiese pensado, pero está mentalizado en cambiar esta tendencia negativa. "Tengo una revancha conmigo mismo. Todavía tengo para revertir mi situación. Solo espero que sea lo antes posible para triunfar en esta linda carrera", sostuvo.

Más allá de los elogios de Mario Salas, Beto da Silva explicó por qué cree que este año puede ser el bueno. "Me siento muy bien físicamente. No he tenido una pretemporada desde hace años y eso me pasaba factura a lo largo del año", puntualizó.

Su posición en Alianza Lima con Mario Salas

Beto da Silva aclaró que hoy por hoy todo es ensayo en Alianza Lima, no hay posiciones fijas ni decididas. "Ahorita (Salas) trata de ir cambiando, me ha puesto de 9, de vez en cuando me pone de extremo. Estoy jugando más de 9. Él va ir viendo los jugadores, cómo se adaptan cada uno a la posición", precisó.

Reinicio de Liga 1

La Liga 1 volverá al ruedo el próximo 6 de agosto y Alianza Lima reeditará la última final nacional frente a Binacional. Mención aparte que será el reencuentro de Jean Deza versus su exclub. Jornada de revanchas.