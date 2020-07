Alejandro Hohberg: "Universitario está por encima de cualquier interés personal"

Si no sumas, no restes. Alejandro Hohberg hizo un llamado de atención sobre la lucha de poder en Universitario que hoy tiene al club estudiantil con un punto menos en la Liga 1 debido a una sanción de la Comisión de Licencias de la FPF al no pagar ciertas remuneraciones en el plazo estipulado.

"A nadie le cae bien la quita de puntos, no nos gustó la noticia. Hacemos todos los esfuerzos para poner a la U en un buen lugar de la tabla y estas cosas restan y perjudican. Un punto te puede definir un torneo y perjudica", lamentó Hohberg en una entrevista con 'Las Voces del Fútbol'.

En ese sentido, el delantero de Universitario alzó su voz de protesta para que no se repitan estos perjuicios en contra del equipo. "La U está por encima de cualquier interés personal. La institución tiene que estar arriba de todo", sostuvo.

A poco de culminar el contrato de alquiler del Club Árabe Palestino (25 de julio), Alejandro Hohberg no pudo más que expresar su impotencia por no hacer uso de Campo Mar.

"Lo ideal era volver a Campo Mar y poder entrenar y concentrar allí. Era mejor estar todos juntos y podía jugar a favor en cuanto a lo grupal. Hoy la realidad nos tiene en otro sitio y nos debemos adaptar", indicó.

Si bien no se encuentra en sus manos, Hohberg exhortó a las administraciones de turno estabilidad en el aspecto deportivo por las abruptas salidas de entrenadores. "La U necesita un técnico al que le den el tiempo necesario. Gregorio (Pérez) y Comizzo venían realizando buenas campañas y se vieron cortados los procesos. Ojalá que Ángel se pueda mantener ahora", puntualizó.

Selección Peruana

Alejandro Hohberg expresó que no pierde la ilusión de ser nuevamente convocado por Ricardo Gareca. "No tuve contacto en este último tiempo con el cuerpo técnico de la Selección Peruana, sé que estoy observado y me tienen en cuenta. Mi trabajo en la U me va a posicionar mejor y me preparo para eso", precisó.