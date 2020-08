Alianza Lima denuncia penalmente al Pastor Santana y a la Iglesia El Aposento Alto por invasión del estadio de Matute

La 29ª Fiscalía Provincial Penal de Lima ha formalizado denuncia penal contra los presuntos responsables de la invasión al estadio Alejandro Villanueva perpetrada el 10 de setiembre de 2018 por integrantes de la llamada Iglesia El Aposento Alto.

Luego de las diligencias e investigaciones correspondientes, la 29ª Fiscalía Provincial ha denunciado a Nicanor Alberto Santana Leiva, más conocido como "Pastor Santana", Sandro Aurelio Balvín Sáenz y Sergio Abraham Astuvilca Herrera como presuntos coautores del delito contra el patrimonio, en las modalidades de usurpación agravada y daños agravados, contra el Club Alianza Lima; así como del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, contra el Estado Peruano.

También han sido denunciados, como presuntos cómplices de los mismos ilícitos penales, Lisania Alarcón Tafur, Hilter Amador de la Cruz Espinoza, Jaime Marcial Guerrero Rada, Emidgio Oswaldo Alva Barroso, Roberto Tirado Espinoza y Roberto Carlos Sotomayor Peña.

Según los hechos denunciados, se acusa al pastor Nicanor Alberto Santana Leiva, así como a Balvín Sáenz y Astuvilca Herrera, de haber despojado al Club Alianza Lima de la posesión de la explanada del estadio de Matute. Ello ocurrió con la colaboración de los otros implicados.

¿Cuál sería la sanción que recibirían?

El Código Penal vigente sanciona con pena privativa de libertad no menor de dos y no mayor de cinco años a los responsables del delito de usurpación. El delito de daños, en su forma agravada, está tipificado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.

Asimismo, los responsables del delito de disturbios recibirán una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

La 29ª Fiscalía Provincial Penal de Lima solicita al juez especializado en lo penal de Lima que dicte auto de apertura de instrucción e imponga mandato de comparecencia restringida contra los acusados durante el proceso judicial correspondiente.

El Ministerio Público también solicita embargo preventivo de los bienes de los denunciados, a fin de garantizar la reparación civil que el Club Alianza Lima pudiera exigir en el marco del presente proceso.