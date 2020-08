Ángel Comizzo sobre empate ante Cantolao: "La ansiedad nos ganó un poco"

Un reinicio que no estaba en sus planes, pero el camino no es alejado de lo que requiere. Ángel Comizzo no se fue conforme con el empate ante Cantolao, pero si con la predisposición de sus jugadores que tuvieron las dos opciones más claras del encuentro.

El estratega resaltó la mejoría de su plantel en el segundo tiempo en la cual no les crearon opciones de gol y estuvieron cerca de abrir el marcador. El estratega advierte que con el correr de los partidos irán potenciando su nivel.

"Después de tanto tiempo de no hacer un partido oficial, creo que la ansiedad nos ganó un poquito en el primer tiempo. En el entretiempo corregimos e insistimos en lo que trabajamos y el equipo mejoró mucho. Tuvimos el 60% de la posesión", dijo el argentino después del encuentro.

Por otro lado resaltó la labor física de su plantel quienes desde el primer momento que se activo los protocolos para los entrenamientos trabajaron de forma profesional respetando los protocolos.

"Físicamente estuvimos a la altura y solo hicimos 1 cambio. A Carvallo no le llegaron claro en el segundo tiempo. Cantolao es un rival duro. Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no pudimos concretar. Si concretábamos una, el partido se abría", finalizó.