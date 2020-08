Ángel Comizzo sobre banderazo de Universitario: "Quisiéramos estar todos juntos, ya habrá tiempo"

Ángel Comizzo, entrenador de Universitario, dio sus opiniones sobre el duelo que sostuvo ante Cantolao por la fecha 7 de la Liga y respecto al banderazo de los hinchas cremas que ocasionó la suspensión de la jornada.

El técnico de Universitario dijo "La gente debe ser consciente que tenemos un tema de responsabilidad muy grande para con el otro, ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Tenemos que cumplir los protocolos que el Ministerio de Salud demanda para que podamos desarrollar este juego, lo que ocurrió no fue bonito y por eso las autoridades tomaron la decisión que tenían que tomar, a mi juicio fueron correctas. Creo que se va a evaluar para lo que viene y esto debería de continuar, las hinchadas deben entender que estamos en un momento complejo y la única manera es ser responsable. Quisiéramos estar todos juntos, ya habrá tiempo, ojalá Dios quiera que sea pronto pero este no es el momento, estos son otros tiempos", expresó.

Luego, respecto a la vuelta de la Liga, agregó. "Se estaban cumpliendo todos los protocolos que correspondía, casos iban a aparecer y eso es sabido. Mucha gente depende de la industria del fútbol y estaba buena la idea de poder competir cumpliendo los protocolos a rajatabla. Nosotros desde nuestro lugar hacemos todo lo posible para que los jugadores estén cuidados y sin embargo han aparecido dos o tres cosas. Luego están las irresponsabilidades y eso no le compete a la gente que tomó la decisión de volver al fútbol, eso depende de cada uno", explicó.

Sobre al desempeño de su equipo ante Cantolao, manifestó. "Si analizamos el tiempo transcurrido que no hubo fútbol y que no hubo entrenamientos, al equipo se le vio bien en todas sus líneas, por momentos ansioso pero era algo que preveíamos y se les vio a los dos equipos. En líneas generales el partido lo puedo dividir en dos partes, los primeros 10 minutos en los que el equipo jugó muy bien y parecía que iba a avasallar al rival y luego caímos en algunas imprecisiones que se corrigieron en el segundo tiempo. Tuvimos las mayores ocasiones de gol nosotros, si hubiéramos convertido uno el partido se abría pero en líneas generales me gustó el equipo. A medida que los partidos avancen se va a ir viendo mejores juegos".

Finalmente, dijo que "Me gustó mucho la actitud de los jugadores para encarar el partido, el segundo tiempo me gustó especialmente lo que se ha trabajado. El rival nos creó dos situaciones de gol producto de dos accidentes".