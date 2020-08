Yuriel Celi: Racing lanzará última oferta por hacerse con los servicios del juvenil

Lo quieren. La novela entre Yuriel Celi y Racing de Avellaneda tendrá un nuevo capítulo luego que la prensa argentina diera a conocer que el club de Avellaneda lanzará una nueva oferta por el jugador de Cantolao y así poder convencer al volante nacional junto con su representante.

Como se recuerda, el equipo argentino y la Academia Cantolao, dueño del pase del volante nacional, llegaron a un acuerdo de palabra para el traspaso de Celi. Sin embargo, las altas pretensiones económicas del juvenil nacional frenaron esta negociación al rechazar la oferta presentad por Racing.

No obstante, esta versión fue desmentida por el representante del jugador, Elio Casareto, quien a través de sus redes sociales aclaró que las negociaciones siguen en pie. De igual forma, el agente afirmó que en ningún momento conversó con la prensa argentina quienes publicaron unas declaraciones dadas semanas atrás.

"Sobre unas declaraciones que publican algunos medios, quiero decir que fueron hechas hace semanas cuando no habían ofertas. Inteligentemente, estas declaraciones han sido transportadas al futuro porque no he atendido ninguna llamada. El futbolista y el club decidirán su futuro", señaló.

Ahora, según informa TyC Sports, en las próximas horas Racing presentará una nueva propuesta por el jugador para ficharlo de una vez por todos. De ser negativa la respuesta de Celi y su representante, el club argentino dará por finalizadas las negociaciones.

Yuriel Celi y el gran salto en el Sudamericano Sub-17

Yuriel Celi fue integrante de la Selección Peruana sub-17 que participó en el sudamericano de la categoría realizado en nuestro país. El jugador chalaco demostró sus condiciones en dicho torneo y a partir de ahí fue catalogado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano.