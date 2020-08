Alianza Lima: ¿Fichará otro jugador tras salida de Luis Aguiar?

En Alianza Lima solo se vive momentos de estar enfocados en el campeonato y no de mirar reforzar el plantel. La salida de Luis Aguiar abrió un camino a contratar un jugador, pero la dirigencia siente que no es prioridad y solo podrían mirar a las divisiones menores.

Víctor Hugo Marulanda, gerente deportivo de los "blanquiazules" descartó cualquier acercamiento con un futbolista y se mostró feliz por tener un equipo amplio con variantes para sostener el campeonato.

"No llegará nadie en reemplazo de Luis Aguiar. Salas ya conversó con las canteras para ver la posibilidad de darle la oportunidad a algún juvenil. Por Gonzalo Sánchez no ha llegado nada, no tenemos ninguna notificación de algún club", señaló en RPP.

Por otro lado señaló que se mantienen conversaciones con la FPF con el objetivo que se pueda encontrar un consenso con el gobierno y poder entrenar los domingos ante la importancia que genera previo a los partidos.

"Sería muy importante que podamos entrenar los domingos. Si bien es un tema del Gobierno, habría uqe explicarle a la gente que las 48 horas previas a la competición el estímulo y el entrenamiento son muy importantes".