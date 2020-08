Paolo Fuentes, la apuesta de Reynoso como central y ahora convocado por la Selección Peruana

Juan Reynoso tiene la gran aspiración de llegar a ser técnico de la Selección Peruana. A la espera de su gran oportunidad y mientras va en ascenso su proyecto en el Puebla, el extécnico de Melgar ya ha aportado su granito de arena en el equipo de todos. Gracias a su sapiencia supo reconvertir de puesto a dos actuales seleccionados y mundialistas en Rusia 2018, Anderson Santamaría y Nilson Loyola. Hoy otro reconvertido suyo tiene madera de seleccionado y, por lo pronto, ya tiene ganada una citación a un microciclo.

La carrera futbolística de Paolo Fuentes nunca ha sido fácil, pero si algo hay en lo que no negocia el futbolista de 24 años es en el trabajo, en el valor del trabajo. Desde aquel día en el 2014 que Juan Reynoso le dijo que su lugar ya no estaría más en la volante de avanzada, sino en el centro de la defensa hasta cuando en el 2019 la llegada del paraguayo David Villalba y la indiscutibilidad del ecuatoriano John Narváez derivaron en su suplencia cuando venía de ofrecer en el 2018 el mejor año de su carrera.

"Nunca desistí. Más allá de las situaciones difíciles que me pude encontrar en algún momento, nunca dejé de trabajar y esto es fruto del trabajo", sostuvo el defensa de Melgar a LIBERO sobre su llamado a la Selección Peruana. "Me siento muy feliz. Venía trabajando para esto, para Melgar y para poder tener una chance en la selección", añadió Fuentes sobre el sueño de todo jugador de fútbol: ser convocado al equipo de su país.

Gusto personal de Ricardo Gareca, el central arequipeño admitió que lo habían contactado desde la Videna el año pasado pero que la convocatoria lo agarró totalmente frío. "Estaba saliendo del entrenamiento y un primo mío me escribió para felicitarme. No sabía en el momento el porqué, pero me comenzaron a entrar llamadas y ahí me di cuenta que fue por la selección", señaló.

Es curioso: Paolo Fuentes soñaba con anotar goles y dar asistencias, y hoy es el responsable de evitarlos. Todo por culpa y sapiencia de Juan Reynoso, un visionario que anticipó que lo mejor del mollendino podría verse en el centro de la zaga. "La verdad que al comienzo no me gustaba la posición, pero con el pasar del tiempo sí sentí que podía lograr cosas importantes en esa posición", apuntó el hoy zaguero sobre aquel momento bisagra de su carrera.

Tiempista, poderoso en el juego aéreo y con buena salida de balón, el futbolista de Melgar aguarda el primer día de microciclo para hacer lo que mejor sabe hacer: darse al máximo. "En cada partido partido, en cada entrenamiento. Espero aportar mi granito de arena", afirmó con convicción sobre su futura etapa en la Selección Peruana.

Ahora bien, antes de volver a pisar la Videna (fue convocado a un microciclo de la Sub-20 en 2014), Paolo Fuentes no olvida sus objetivos con Melgar, el equipo de su corazón, el equipo en el que supieron jugar su padre Paúl y su abuelo Guillermo. "Primero quiero seguir consolidándome, estoy enfocado en el lunes y sacar un buen resultado en Sport Boys", aseguró.

¿Piensa ya en Paraguay y Brasil, los primeros rivales de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022? "Voy poco a poco, paso a paso, pero quiero ganarme un espacio en la selección", aseveró el flamante convocado por Ricardo Gareca.

Melgar

Tal cual como reflejan sus palabras, Paolo Fuentes quiere vestirse de blanquirrojo con los deberes hechos y aquello implica romper una mala racha de Melgar: dos partidos sin ganar en la Liga 1, precisamente desde el reinicio del campeonato. Este lunes 31 (6:00 p.m.) el molledino y sus compañeros saldrán a enfrentar a Sport Boys en Matute en busca de un triunfo que devuelve al 'Dominó' a la pelea por el título del Torneo Apertura 2020.

Paolo Fuentes from REDDE on Vimeo.