Agente de Beto Da Silva: "Su lesión pasa por un tema psicológico, necesita fortalecer la confianza"

Luego de la nueva lesión de Beto Da Silva que lo marginará mañana ante UTC, su representante José Hanan reveló que el joven delantero atraviesa por problemas psicológicos que no lo deja brillar en Alianza Lima.

"La lesión de Beto Da Silva pasa por un tema psicológico. Él se ha cuidado bien y creo que piensa siempre en sus lesiones. Necesita fortalecer la confianza", señaló el agente del atacante de Alianza Lima a 'Las Voces del Fútbol'.

Acto seguido, Hanan también aseguró la recuperación de Beto Da Silva no debe pasar de siete días. "Se había recuperado de un desgarro y empezó a entrenar y según me comentó sintió un jalón en la misma zona, se le abrió la cicatriz pero no es nada grave. No pasa de 7 días", agregó.

¿Qué pasó con Beto?

La última vez que Beto Da Silva entrenó con el grupo fue el martes. El delantero de Alianza Lima encontró una nueva lesión y desde ayer no asiste a las prácticas en Esther Grande de Bentín.

¿Llegará al partido de Copa?

Recién el lunes se sabrá si Beto Da Silva podrá ser parte de la lista de viajeros a Venezuela. Mario Salas lo esperará hasta el final, mientras tanto el cuerpo médico continúa observándolo ante cualquier molestia que se le presente en el camino.

Partido de Copa Libertadores

Alianza Lima visitará a Estudiantes de Mérida el miércoles 16 de setiembre, por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Este compromiso se disputará en el Estadio Metropolitano desde las 5:15 pm.