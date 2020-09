Selección peruana: Liga 1 no se detiene durante las Eliminatorias

Este viernes Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados a la selección peruana para los partidos de Eliminatorias ante Paraguay (8 de octubre) y Brasil (13 de octubre). El inicio de los entrenamientos con los jugadores locales están programados para el lunes 28 de septiembre en Videna.

La Liga 1 dio a conocer la programación de las fechas 15, 16 y 17, los partidos del torneo local continuarán jugándose en paralelo a las prácticas de la Blanquirroja, es decir, los clubes no contarán con sus seleccionados. El calendario apretado por el retraso que provocó la pandemia hace imposible volver a parar.

Bajas sensibles en clubes de Liga 1

En ese sentido, varios equipos sentirán la ausencia de jugadores importantes. Por ejemplo, Universitario no contará con José Carvallo y Aldo Corzo. Sporting Cristal perderá a Christofer Gonzáles y posiblemente a Nilson Loyola, FBC Melgar tampoco contará con Carlos Cáceda. Alberto Rodríguez de Alianza Lima también está en los planes del comando técnico.

Los de Universitario no jugarán ante Deportivo Municipal, UTC, Binacional y posiblemente contra Sporting Cristal. Los del cuadro rimense no estarán ante Mannucci, Atlético Grau, Municipal y posiblemente contra la 'U'. El de Melgar se perderá los duelos ante Llacuabamba, Ayacucho FC, Mannucci y posiblemente contra Atlético Grau. Si llaman al 'Mudo', no jugaría los partidos de Alianza Lima contra Sport Boys, Llacuabamba, Cantolao y posiblemente contra Estudiantes de Mérida por Copa Libertadores.

Cabe señalar que el "Tigre" anunciará una lista novedosa con más de 23 convocados debido a la coyuntura sanitaria. La idea es tener a disposición a un número mayor ante cualquier eventualidad, pero solo serán inscritos 23 para los partidos de octubre.

La relación está conformada en su gran mayoría por la base de futbolistas que lograron la clasificación a Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019. Destacan los nombres de Pedro Gallese, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Christian Cueva, Edison Flores, entre otros.