Sporting Cristal y las bajas que tendrá para enfrentar a Carlos Mannucci

No es tiempo para lamentos, sino para componer sobre la marcha. Roberto Mosquera tendrá tres bajas para enfrentar a Carlos Mannucci, pero confía en su extenso plantel para no perder pisada a Universitario en el objetivo de llegar a la cima del campeonato.



Los "celestes" no podrán contar con Nilson Loyola y Christofer Gonzales quienes fueron convocados a la selección para afrontar las Eliminatorias. Martín Távara por acumulación de tarjetas será otra de las bajas sensibles.

El comando técnico utilizaría a Junior Huerto por la banda izquierda aprovechando su solidez defensiva. Kevin Sandoval como extremo en lugar de "Canchita" es otra alternativa aprovechando los 4 goles que lleva en la Liga 1.

Por último Jorge Cazulo volverá al once titular en lugar de Távara para aportar con su experiencia y buen momento que atraviesa el volante. Roberto Mosquera tiene armas para suplir las bajas y no bajar los brazos para seguir como protagonista del torneo.

Sporting Cristal enfrentará a Carlos Mannucci el miércoles a la 1:00 pm en el Estadio Ivpan Elías Moreno. Los "celestes" no pueden tropezar si quieren seguir en la búsqueda del primer lugar de la Liga 1.