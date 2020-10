Todo sobre las apuestas deportivas online en el Perú

Con el regreso de las Eliminatorias Qatar 2022, las apuestas deportivas online se vuelven toda una tendencia. Sin embargo, para cientos de peruanos estas son aún desconocidas sin pensar en ellas como una forma atractiva de jugar digitalmente y ganar miles de soles.

Antes que nada las apuestas deportivas online en nuestro país son legales. Las casas de apuestas online tienen una gran variedad de juegos y puedes apostar en casi todas las ligas y competiciones de fútbol del mundo. Varias Casas de apuestas deportivas ofrecen apuestas en la Primera división del Perú, La Copa Liberadores y La Copa América.

Formas de apuesta online

Ahora la diversas formar de apostar y poner genera ganancia depende totalmente del conocimiento que tengas del equipo por el que vas a apostar. Las formas de apuesta pueden ser diversas por ejemplo una cuota de las apuestas deportivas online es el valor de la apuesta, es decir cuántas veces el dinero que apuestas recibirás si tu apuesta es correcta.

Los casinos online ofrecen una gran variedad de apuestas de futbol, por ejemplo;

Resultado, 1×2 (equipo que juega en casa gana, empate, equipo de visita gana)

Total de goles

Total de goles de un equipo

Resultado final

Resultado del descanso

Resultado correcto

Córners

Quien marca los goles

Tarjetas amarillas/rojas

Total de faltas

Total de fuera de juego

Posesión del balón

Tiros a puerta

Además de estas formas siempre estará las direccionadas a la relación de la probabilidad de la apuesta. Por ejemplo, un partido de futbol entre Perú y Brasil tienen estas cuotas:

Perú – Empate – Brasil

1 x 2

2,00 1,70 1,30

Si usted apuesta 200 soles a que gane Perú, y la apuesta es correcta recibirá 200 x 2 = 400 soles.

Fútbol y apuestas en directo

Algunas casas de apuestas te ofrecen transmisión en vivo de partidos de futbol y otros eventos deportivos. Normalmente los requisitos para poder ver el futbol en directo a través de una casa de apuesta online es que hay que realizar una apuesta en el partido de futbol que deseas ver.

Las apuestas en directo o en vivo son un tipo de apuestas de se realiza mientras el evento o el partido está siendo transmitido en vivo y directo. Las apuestas en directo son muy populares en varios deportes y en campeonatos grandes como por ejemplo el mundial de futbol o los juegos olímpicos.

Las cuotas de las apuestas en vivo cambian según como se desarrolla el evento o partido. Durante las apuestas en directo las cuotas pueden cambiar muy rápido por ejemplo si un equipo marca un gol o si algún jugador recibe tarjeta roja.

Cómo empezar a apostar online en Perú

Para empezar a jugar en las apuestas deportivas online, es recomendable seguir primero una serie de recomendaciones, para elegir el mejor sitio.

Asegúrate de que la casa de apuestas tiene atención al cliente en castellano. Es importante tanto que el sitio ofrezca atención al cliente en tu idioma, así como que tenga soporte en la mayor cantidad de medios disponibles, y la mayor cantidad de horas o días posibles. Fíjate que den soporte por chat, correo electrónico, teléfono o el medio que prefieras. Que la casa de apuestas proporcione soporte 24×7 también es importante.

Verifica que la casa de apuestas ofrezca los medios de pago que necesitas y que se puede apostar en soles. Es importante que uno pueda apostar con la moneda que maneja y no hacer conversiones. También que los medios de pago sean accesibles y que no generen grandes comisiones por depósito y retirada para no reducir nuestras ganancias o el dinero que jugamos.

Comprueba la oferta deportiva. Para jugar a las apuestas deportivas, uno de los puntos más importantes es asegurarnos de que el deporte que nos gusta esté disponible. Por ejemplo, si te gusta el fútbol peruano, asegúrate de que es ofrecido por la página en la que vas a jugar.

Tomando en cuentas estas recomendaciones, la posibilidad de ganar ingresos adicionales esta ahora más cercana que nunca solo debe aplicar tus conocimientos deportivos y analizar a cada uno de los equipos que sigas.