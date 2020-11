¡Y jala “U”! Plantel convencido en lograr el boleto a la final de la Liga 1

Cabeza arriba. A defender ese escudo glorioso. A sacarle la lengua a aquellos que quieren ver la caída de Universitario. Los cremas se pusieron una coraza, hablan mucho en la concentración rígida en Campo Mar, y el objetivo es claro: ganarle como sea a Binacional y asegurar el pase a la final luego de 7 años.

Ángel David Comizzo y sus jugadores saben bien que ya no hay margen de error. No puede darse otro traspié. Ya son 7 partidos que la “U” no puede ganar en la Fase 2 y eso provocó que el equipo merengue pierda la ventaja que tenía en el acumulado.

Ahora, y gracias a que Vallejo no ganó en la fecha pasada, tiene una oportunidad más para asegurar su pase a la final directa quedando como segundo en el acumulado, pero para eso deben ganarle a Binacional. Solo así los cremas lograrán jugar una final, algo que no hace la “U” desde el 2013.

Comizzo y su grupo de trabajo, inciden mucho en lo mental, en la recuperación física y futbolística. Hay confianza en la recuperación. No volverán aún Federico Alonso y Armando Alfageme, tampoco estará Jesús Barco por acumulación de amarillas, pero hay optimismo en poder conseguir esos tres puntos vitales que le darán automáticamente a la “U” la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganando 3 millones de dólares) y el pase a la final directa. La “U” necesita la plata por la Copa y la gloria, algo que no consigue desde el 2013 también con Comizzo como DT.