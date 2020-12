Giancarlo Granda: “El principal objetivo del técnico de menores no debe ser salir campeón, sino formar jugadores”

Por: Alejandro Aguilar Bustamante

Inició su relación con el periodismo deportivo a los 8 años en CPN Radio. Una edad en la cual la mayoría de los niños aún no desenmarañan lo que quieren hacer con su vida cuando salgan del colegio. Lo contrario sucedía con Giancarlo Granda (32): estaba decidido de su profesión.

Hoy en día, su voz se ha vuelto inconfundible cuando locuta los partidos de la Liga 1 y Liga 2 en Gol Perú. Los televidentes ven y escuchan a un enjuto comunicador -asegura tomar con buena son el apodo de 'Flaco', aunque siempre marcando límites-, pero detrás de ese traje se esconde un director técnico que muy pocos conocían.

(Giancarlo Granda junto a Maximiliano Mendaña, su dupla en diferentes transmisiones/. Foto: Instagram)

¿Por qué decidiste estudiar para ser director técnico de menores?

Desde que tengo uso de razón siempre he dicho que quiero ser técnico de menores. No ejercerlo, pero sí estudiarlo. Un día le comuniqué a mi madre la idea y ella me apoyó mucho. Así que viajé a Buenos Aires para llevar el curso en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (AFTA). Viví un año allá y regresé.

¿Dirigiste algún equipo?

He dirigido en la Academia Cantolao, pero sus categorías inferiores. Fue más para cumplir un sueño y me aporta mucho al enriquecer mis conocimientos en el periodismo. No me gustaría ser técnico. Yo soy muy pasional. Me vuelvo loco, tipo Marcelo Bielsa. Me gustaba mucho usar la tecnología. Llevaba un Ipad a los entrenamientos para que los niños vean las jugadas y a veces les mandaba a ver algunos videos.

¿Cuál es la diferencia entre los entrenadores de fútbol de menores en Sudamérica y Europa?

Hay un error en Argentina y en la mayoría de los países Sudamérica: ellos piensan que el técnico de menores tiene el objetivo de salir campeón cuando la verdadera meta es formar a los jugadores. El título es lo menos importante. Lo esencial es que el jugador tenga los fundamentos básicos del fútbol. Lastimosamente, eso se está perdiendo.

El chico no puede llegar a primera división sin saber cómo parar una pelota o conducir el balón con ambas piernas. Un entrenador de menores debe tener en mente en no ser un técnico de Primera porque si quiere hacer eso, va a querer ganar. Lo importante no es la victoria. Debes formar futbolistas para que triunfen en la profesional.

¿Qué tan importante es el trabajo de las divisiones menores en los equipos?

Por ejemplo, desde que asumió Juan Román Riquelme la segunda vicepresidencia en Boca Juniors, todas las divisiones menores juegan con un ‘10’. De esa manera, si se te lesiona ese futbolista en el equipo profesional, vas y buscas en tus reservas. Pero, ¿qué sucede si en los juveniles -el esquema es con tres delanteros- se te cae el planeamiento? Por eso es que se debe tener una línea deportiva. Es importante amoldar una idea de juego.

¿Algún equipo en el Perú o el extranjero que consideres que trabajen bien en sus divisiones menores?

En nuestro país, Sporting Cristal trabaja muy bien en sus divisiones menores. A tal punto que los jugadores como Percy Liza o Gerald Távara ya debutaron con el equipo profesional. Lo que han hecho los ‘Celestes’ es una labor continua de diez años. En el extranjero, Independiente del Valle fue campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y segundo lugar de la Libertadores en 2016.

¿Crees en que los equipos de fútbol en el Perú invierten poco en sus categorías inferiores?

Yo creo que sí. Lastimosamente, se ve a las divisiones menores como un gasto porque normalmente el fútbol peruano no exporta con mucha facilidad jugadores como sí lo hacen Colombia Argentina y Brasil. Entonces, los directivos piensan que no vale la pena invertir si es que no va a vender jugadores. Se debe cambiar ese chip.

La última vez que las divisiones menores de Perú fueron a un mundial sucedió en 2007 con los llamados ‘Jotitas’. A excepción del 2013 (Sub-20 con Ahmed) y 2019 (Sub-17 con Silvestre) que estuvimos cerca de clasificar, el desempeño de la ‘Blanquirroja’ en anteriores años no ha sido buena en esas categorías. ¿Por qué crees que no hay buenas campañas en dichos torneos?

Falta trabajo en las selecciones menores de Perú. Son 18 futbolistas que se juntan y pueden tener un buen o mal técnico, pero juegan bien porque se entendieron con él. Ecuador es un gran ejemplo del esfuerzo y sacrificio continuo de sacar adelante a sus categorías inferiores. Por ejemplo, Leandro Campana y Gonzalo Plata que fueron terceros en el mundial Sub-20 con la ‘Tricolor’, ahora son convocados en la selección mayor. Además, ambos juegan en la primera división de Portugal.

¿Hay alguna estrategia que emplean las escuelas de jugadores jóvenes en Argentina que crees que se debería implementar en el Perú?

Las pensiones. En Argentina, el niño o joven deja a su familia para ir a un departamento del club. En ese lugar, ellos se alimentan, ingieren proteínas, estudian y constantemente son evaluados. Acá en el Perú no pasa eso. Un factor clave es la lejanía. Por ejemplo, hay chicos que viven en San Juan de Lurigancho y deben ir a La Victoria para entrenar en Alianza o a Campomar en el caso de Universitario.

Otro punto es que los papás ven a sus hijos jugadores como la salvación. Entiendo la aspiración de ellos, pero a veces la falta de recursos es una dificultad porque los aspirantes a futbolistas necesitan de una alimentación balanceado y que un especialista los monitoree constantemente.

¿Por qué a los jóvenes que emigran les cuesta adaptarse a su nuevo equipo?

Es por un tema cultura. Siguiendo con el ejemplo de Argentina. Un chico de ese país al salir al extranjero no extraña a su familia porque él ya se acostumbró a vivir sin papá ni mamá en la pensión. Por su parte, al futbolista peruano le cuesta porque añora sus costumbres, el barrio, a sus amigos y por eso no se adapta. La profesionalización del fútbol viene desde pequeño.

Desde tu punto de vista de entrenador. ¿Por qué Mario Salas triunfó en Sporting Cristal, pero no Alianza?

A la idea de Salas le faltó tiempo y eso en Alianza no sobraba. Si llegas a mitad de temporada, debes adaptarte a los jugadores que tienes. Él siempre decía que “quería morir con las botas”. Él se cerró en su idea y no tuvo buenos resultados.

Eres hincha de Independiente de Avellaneda. Si directivo de ese equipo te ofrece ser el director técnico de menores ¿Dejarías el periodismo?

No dejaría el periodismo por nada. Amo lo que hago. Este es mi rubro. Esto es lo mío.

(Foto: Giancarlo Granda/Instagram)