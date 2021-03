El posible once de Sporting Cristal para el debut de hoy ante Binacional por la Liga 1

Con la ilusión de alcanzar el bicampeonato, Sporting Cristal debutará (6.00 p. m.) en la Liga 1 ante Binacional. Roberto Mosquera colocará lo mejor de su once con el objetivo de ir entonando una buena versión para llegar con un mayor rodaje a la Copa Libertadores.



Los “celestes” tienen la ventaja de mantener el 85 % del plantel que consiguió el título la pasada temporada, por ello no alterará la base principal y solo modificará dos nombres en los habituales titulares. Alejandro Hohberg y Marcos Riquelme ingresarían al once.

El “Enano” se ubicará como un extremo de mucha ida y vuelta aprovechando su buen remate de larga distancia. El “Pelado” con 10 días de intenso trabajo tendrá la misión de hacer olvidar los 20 goles que marcó Emanuel Herrera en el 2020.

Por su parte, Binacional renovó prácticamente a toda su plantilla y ahora bajo el mando de Luis Flores buscarán dar la primera sorpresa en el campeonato. El poderoso perdió los dos amistosos que jugó ante Universitario y Melgar.

Por otro lado el plantel de Sporting Cristal pasó las pruebas serológicas en la Florida previo al debut como protocolo de sanidad.

PROBABLES ALINEACIONES:

Binacional: Fernández, Córdoba, Mancilla, Fernández, Pérez, Romero, Ojeda, Polar, Arango, Balanta y De Jesús.

Sporting Cristal: Solís (Duarte), Madrid, Chávez (González), Merlo, Loyola, Távara, Calcaterra, Gonzáles, Hohberg, Ávila (Olivares) y Riquelme (Liza).