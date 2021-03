Cubillas sobre posible vuelta de Farfán a Alianza: "Sería muy feliz si me tocara ver que regresa"

Teófilo Cubillas se encuentra feliz ante la posibilidad que Alianza Lima juegue la Liga 1 luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), falle a su favor tras el reclamo contra la FPF y Carlos Stein.

El mítico exjugador de Alianza Lima contó como recibió la noticia. "Hoy en la mañana no sabía cómo reaccionar, conversaba con mis hijos y no lo podíamos creer. Es una noticia positiva, devolvían a mi equipo al lugar que siempre le ha correspondido", manifestó Cubillas a RPP.

Luego agregó. "De una vez todos los aliancistas debemos unirnos y empujar el carro en una sola dirección. Solo les pido que actúen como verdaderos profesionales. Tienen que preparase de manera tal para darse los resultados que necesita nuestra hinchada", agregó.

Sobre una posible vuelta de Jefferson Farfán al club victoriano, mencionó. "Si Jefferson Farfán tiene ganas, si le nace volver a vestirse de corto a defender a la blanquiazul, el siempre va a ser bienvenido a su casa. Tiene para jugar más años".

Cubillas también dijo. "Tengo un lindo recuerdo de Jefferson Farfán. Sería muy feliz si me tocara ver que regresa, pero yo nunca obligaría a nadie a hacer algo que no le nace o no quiera. Cada quien es libre de tomar la decisión que considere más conveniente", apuntó.