Alianza Lima: Olivares considera que Oslimg Mora es el mejor del club después de Farfán

Alianza Lima ha mostrado una gran versión en esta Fase 2 de la Liga 1 tras el buen desempeño de sus jugadores . Uno de ellos es Oslimg Mora , extremo que a parte de defender tiene asistencia de gol, por lo que Percy Olivares , exseleccionado nacional, no dudó en resaltar su buen momento y considerarlo como uno de los mejores del equipo de La Victoria.

Desde su tribuna, ESPN, Percy Olivares dijo, "Oslimg Mora es el mejor de Alianza Lima después de Jefferson Farfán. Me gustaría verlo en la selección peruana. Ya lo había visto anteriormente en divisiones menores y me gustó siempre. Me alegra mucho que hoy esté mostrando su verdadero nivel", expresó.