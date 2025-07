Matías Succar dejaría Alianza Lima para dar el batacazo en club campeón del Perú: "Contacto..."

Alianza Lima se alista para la definición del Torneo Apertura 2025, donde los blanquiazules esperan que Universitario de Deportes no pueda consagrarse como campeón ante Los Chankas. Sin embargo, mientras ello sucede, los hinchas recibieron una inesperada noticia sobre el futuro del delantero Matías Succar, quien podría dejar Matute.

Club campeón del Perú tiene en la mira a Matías Succar

De acuerdo a la información del periodista Marcello Merizalde en sus redes sociales, Sport Boys, club campeón del Perú tiene en carpeta al atacante nacional, pensando en afrontar el Clausura. Se espera que la propuesta formal por su préstamo con el cuadro victoriano se de en los próximos días, tras tener vínculo hasta el 2027.

"Sport Boys interesado en Matías Succar para el Torneo Clausura 2025. Habrá contacto por el delantero de Alianza Lima", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Matías Succar podría ser nuevo fichaje de Sport Boys

Además de Succar, el futbolista Fabrizio Roca también acaba de ser ofrecido a la 'Misilera' para el segundo semestre del año. Bajo ese contexto, el actual estratega del conjunto rosado, Arturo Reyes viene analizando su posible regreso al Callao.

Recordemos que, el delantero de 23 años, viene jugando actualmente en Juan Pablo II, y registra 16 partidos disputados en el elenco del DT Santiago Acasiete. Por consiguiente, el atacante tiene grandes chances de volver a ponerse la camiseta rosada.

Matías Succar: números con Alianza Lima esta temporada

Esta temporada, Matías Succar no goza de titularidad con 'Pipo' Gorosito en Alianza Lima. Hasta la fecha, el ex Carlos A.Mannucci lleva 11 encuentros oficiales con el cuadro íntimo entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. No tiene goles ni asistencias.