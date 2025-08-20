Llegó desde España para jugar por Binacional y ahora quedó libre tras la expulsión del club

Tras fallo judicial, Binacional fue excluido de la Liga 1 2025. Con ello, los jugadores del cuadro de Juliaca quedaron libre, desatando la preocupación por su futuro. Algunos futbolistas llegaron al club para disputar el Torneo Clausura.

Este es el caso de Jeisson Martínez. El delantero peruano que militó en el fútbol español por varias temporadas fue el flamante fichaje de Binacional para el segundo certamen del año. Ahora, con la expulsión del club deberá buscar un nuevo rumbo.

Después de 12 años, Jeisson decidió regresar al Perú. Militó en los siguientes equipos españoles: Melilla, Fuenlabrada, Rayo Majadahonda y Tudelano, siendo este su último club.

Jeisson Martínez es el flamante refuerzo de Binacional

Según cifras que muestran en Transfermarkt, el valor de Jeisson en el mercado de pases es de 50 mil euros. Sin embargo, en el 2019 alcanzó el precio de 400 mil euros.

¿Qué pasará con los refuerzos de Binacional para el Clausura tras la expulsión del club?

Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, explicó que hay preocupación por los jugadores que llegaron a Binacional para disputar el Torneo Clausura y eso sería su segundo equipo en el año y por reglamento no podrían firmar con otro club nacional.

"Sería su segundo equipo en el año, y por más que los liberen ya no podrían registrarse en otros clubes porque el reglamento te dice que puedes jugar en 2 y estar inscrito en 3 durante la temporada, pero como "no existieron esos partidos", vamos a tratar que tampoco se hayan registrado a los jugadores para que sigan trabajando. Creo que esa situación se va a resolver pronto. Jugadores de Liga 1 siempre interesan a clubes de Liga 2, Liga 3 o Copa Perú", expresó.