Beto Da Silva cumple 25 años: repaso a su extensa carrera en corto tiempo

Ya para el 2017 el peruano-brasileño Beto da Silva iría a Gremio, un club grande de Brasil que por ese entonces gozaba de protagonismo en Sudamérica peleando torneos internacionales y que incluso ganó la Copa Libertadores en ese año. Beto da Silva estuvo ahí para ser parte del equipo y posar con la foto, aunque eso sí no jugo minuto alguno. Apenas entró en 12 oportunidades.

Beto da Silva campeón de Libertadores

Beto da Silva no se rendiría tan fácil y chances de jugar siempre tuvo, en 2018 fue comprado por Tigres UANL de México y fue cedido al desaparecido Lobos BUAP, parecía que por fin encontró el destino ideal pero no resultó. Apareció en 14 partidos y solo anotó un 1 gol. Lastimosamente el talento del peruano era mayor pero no para un rendimiento prolongado producto de las lesiones que lo marginaban.