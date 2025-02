Es hincha de Universitario, pero no dudó en elogiar a Sporting Cristal: "Club muy serio"

"Yo pertenecía a la 'U', y me prestan al DC United, y cuando regreso me prestan a Cristal. Ellos me dicen queremos que te quedes y le compran mi pase a la 'U'. El ciego (Juan Carlos Oblitas) estaba de técnico y me quedé dos temporadas y media. Un club muy serio, me trataron muy bien no nos fue muy bien en lo deportivo", manifestó Carvallo.

José Carvallo habló sobre su pase a Sporting Cristal/Foto: Líbero

"Ese año 2010 Cristal me quiere renovar y no había jugado, porque Erick Delgado tapaba solo 3 partidos. Recién me había casado, y había comprado departamento. Ellos me ofrecían menos plata que Cristal, pero yo quería continuidad y mi esposa me dijo vamos. Desde ese día que me fui a Melgar en el 2011, no dejé de jugar hasta hoy",