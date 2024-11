Waldir Sáenz y su crítica a Barcos por no celebrar con 'Zorrito' Aguirre

Waldir Sáenz se ganó el cariño de los hinchas de Alianza Lima a punta de goles. El exfutbolista no se guardó nada y despotricó contra Hernán Barcos tras la agónica victoria contra Binacional que les permitió a los 'victorianos' seguir en lo más alto de la Fase 2 de la Liga 1 2021 . El exatacante señaló el trato diferenciado que tuvo el 'Pirata' con Wilmer Aguirre .

"¿Ahí si va no? cuándo es el Zorrito no, pero cuando es Jefferson sí, está atrás", fue el polémico comentario del goleador histórico en el programa PBO Campeonísimo.

Esta versión también fue compartida por el periodista Carlos Alberto Navarro , quién mantuvo la misma versión, aseverando que para Barcos, el 'Zorrito' es un 'NN' por no ir a celebrar con él.

"Barcos la mete al fondo y mira, gol de Alianza y no corre a celebrar. Ósea el Zorrito es un 'NN', pero mira metió gol Jefferson Farfán y ahí si va", explicó el periodista deportivo.

Llamó poderosamente la atención que Hernán Barcos no se haya sumado a la celebración, pero todo haría indicar que la decisión del 'Pirata' se debía exclusivamente a que restaba minutos por jugar y Alianza Lima estaba con la moral al tope para buscar el 3-2, que finalmente se dio tras golazo de Jefferson Farfán.

Finalmente, Waldir Sáenz también se refirió a la celebración que tuvieron todos los jugadores con Jefferson Farfán cuando convirtió el gol de la victoria, manifestando que Barcos quiso lo abrazó en varias ocasiones al '10 de la calle', algo que no hizo con Wilmer Aguirre. "¿El otro se quiere meter contra los palos no? ¿Así Porqué no fue abrazarlo así al Zorrito?", sentenció.