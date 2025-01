Anaís Vilca tras haberle dedicado un gol a su padre: "Por él estoy acá. Se merece todo"

"Fue algo que había estado buscando hace tiempo (el gol). Es mi primero con Alianza. No había podido convertir, así que mi objetivo era anotar y qué decir, fue en la Libertadores. Todo es un sueño para mí. Yo decía, 'eso es imposible' y es una muestra de que puedes hacer todo si te lo propones. Mi papá vino hasta acá para verme y él se merece todo, es por él que estoy acá, siempre me apoya. Lo primero que se me vino a la mente fue mi papá. Entonces, fui directo a celebrarlo con él", indicó para la República.

"En ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a ser tan viral, me ha sorprendido bastante la reacción de la gente, me emociona y a él también. Me dice que está muy orgulloso de mí, es muy emocionante de eso", señaló.