Pablo Míguez, de recogebolas en Danubio a estar cerca de campeonar con Alianza Lima

"Recuerdo que teníamos un grupo en el barrio en el que todos éramos hinchas de Danubio. Éramos cinco: mi hermano, mis tres amigos más cercanos y yo. Una vez, cuando ya estaba en primera división, me tocó vivir una anécdota increíble con Diego Perrone, que es goleador histórico de Danubio y compartía equipo conmigo. Él estaba a mi lado en la habitación, cuando empezaron a pasar un video de sus goles en la televisión. Hay un gol que hace en un clásico contra Defensor, el 2-1, en el que se ve a mí pegado a un palo como alcanzapelotas. Apenas Diego convirtió el tanto, entré directo a la cancha a abrazarlo y a gritar esa conquista con él. Esa imagen hasta salió en el diario, tengo guardada esa foto, pero verme en ese video fue ¡wow! Diego sabía que yo era hincha de Danubio, pero quedó sorprendido. Fue una experiencia linda", contó el caudillo uruguayo.

"Ganar la Fase 2, un campeonato de 17 fechas, ha sido muy importante, pero es obvio que el objetivo ahora son las finales. El plantel está muy contento por lo hecho hasta aquí, se nota una energía muy positiva y estamos muy motivados. A mí me ha tocado jugar seis años en Perú y no he logrado un campeonato nacional, así que en lo personal esto es muy importante", agregó.